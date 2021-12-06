/664709/مصرع-شخص-غير-معلوم-الهوية-تحت-عجلات-القطار-ببني-سويف

تلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء أسامة جمعة، مدير المباحث الجنائية، باصطدام قطار بشخص ووفاته، انتقل مأمور وضباط مدينة بنى سويف، وتبين أنه أثناء مرور شخص مجهول الهوية من مكان غير مخصص لعبور المشاه، اصطدم به القطار حال عبوره شريط السكة الحديد بذات الناحية مما نتج عنه وفاته ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

حيث انه شخص مجهول الهوية لقى مصرعه منذ قليل، بعد أن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة بنى سويف،بالقرب من مزلقان محي الدين اليوم الإثنين، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى بني سويف التخصصي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، ونفى شهود عيان الشبهة الجنائية، وحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

مصرع شخص غير معلوم الهوية تحت عجلات القطار ببني سويف

وفي سياق اخر شهدت قرية "أسعد الوحش"،التابعة لمركز اهناسيا جنوب غرب محافظة بني سويف، صباح اليوم واقعة انهيار منزل مكون من طابقين،نتج عنة مصرع 3أطفال اشقاء واصابة 9 أشخاص،تم نقل المصابين والجثث إلي المستشفي بسيارات الأسعاف،وكانت مستشفي بني سويف التخصصي استقبلت 3 مصابين وجري اسعافهم،فيما تم نقل 6 آخرين إلي مستشفي اهناسيا المركزي وتم اسعافهم وخروجهم من المستشفي بحالة جيدة.

وتم تشييع جثامين الاشقاء الثلاثة في مشهد جنائزي مهيب شارك فيه العشرات من أهالي القرية والقري والمجاورة وتم دفن الجثماين في مقابر العائلة.