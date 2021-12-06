/664711/حفيظ-دراجي-كنت-أريد-مغادرة-مباراة-مصر-والسودان-بسبب-أحمد-رفعت-ومحمد-صلاح-من-أفضل-لاعبي-العالم

أكد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، أنه من الصعب الحكم على كارلوس كيروش مدرب منتخب مصر حاليا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "هدف أحمد رفعت في مرمى السودان أعجبني كثيراً ولولا إحترامي للمشاهد لكنت غادرت التعليق على المباراة".

وزاد "أحمد رفعت سجل واحد من الأهداف الخيالية الجميلة للغاية والممتعة، وأمتعني شخصيا، وأحب شماهدة الهدف بشكل مستمر”.

وأكمل "في اختيار الكرة الذهبية يجب أن تكون المشاعر جانبا ونختار الأفضل، ولكن كان هناك عدم حيادية في الاختيارات".

واختتم "محمد صلاح لاعب كبير وجميعنا نسعد بسبب تواجده في ترشيحات الكرة الذهبية".

حفيظ دراجي: مباراة مصر والجزائر داخل أرض الملعب فقط وبعيدة عن العداوات.. ومن الصعب الحكم على كارلوس كيروش مبكراً

أكد المعلق الجزائري حفيظ دراجي، مباراة مصر والجزائر لن تكون بدون ضغوطات لأنها ستكون في بطولة كأس العرب.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "حضرة المواطن" "المباراة القادمة بين الجزائر ومصر ستبين حقيقة كل منتخب ومدى جاهزيتة، نظراً لأن المباريات الأولى كانت ليست بالقوية بالمقارنة بمتسويات المنتخبين".

وواصل "أتمنى فوز منتخب الجزائر في هذه المباراة، وكل شخص يريد تحقيق الانتصار لفريقة الخاص، والمباراة ستكون داخل أرض الملعب فقط، ولن تكون هناك عداوات ومناوشات".

واختتم "من الصعب الحكم على كارلوس كيروش حاليا مع منتخب مصر، لأنه قادم من أشهر قليلة، ومصر بها العديد من المحللين وكل مدرب معرض للضغوطات ويجب أن يحقق النجاحات لأن الكل يريد الفوز والنجاح".