/664715/نور-هاشم-قانون-المسنين-يعكس-حرص-الدولة-علي-توفير-حياة-كريمة-لهم

قال الدكتور نور هاشم عضو مجلس الشيوخ ، إن قانون حقوق المسنين المعروض علي مجلس الشيوخ ، يعكس حرص الدولة علي الدولة علي رعاية المسنين وكفالة تمتعهم بجميع الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والصحية والثقافية والترفيهية وغيرها، من الحقوق، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

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وأكد " هاشم " في تصريحات صحفية مساء اليوم ،أن مشروع القانون يحافظ علي كرامة المسنين ويعمل علي حياة كريمة لهم، فضلا عن تحقيق عدة أهداف أهمها ضمان حقوق المسنين صحية، واقتصادية وثقافية واجتماعية وترفيهية، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة.

نور هاشم: قانون المسنين يعكس حرص الدولة علي توفير حياة كريمة لهم

وأشار الي ان القانون يحقق العديد من الأهداف منها منح الدولة، معاشا ضمانيا لكبار السن من عمر الخامسة والستين أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وليس لهم دخل ولا يتقاضون معاشا تأمينيا بجانب إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق المسنين بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى. وأكد ان القانون يساهم في تسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن فى منزله، كما يقدم إعفاء جزئيا من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها ويوفر لهم الرعاية النفسية وإعادة التأهيل للمسن ويتضمن أنشاء صندوق بوزارة التضامن الاجتماعى يسمى "صندوق رعاية المسنين".