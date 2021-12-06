الإمام الأكبر: حريصون على تعزيز التعاون العلمى والدعوى مع جيبوتى

جدة - نرمين السيد - أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، حرص الأزهر على تعزيز علاقاته العلمية والدعوية مع جيبوتى، وتقديم كل الدعم لنشر المنهج الأزهرى الوسطى فى هذا البلد الشقيق، وكذلك استعداد الأزهر لاستقبال أئمة جيبوتى لتدريبهم على الفكر الوسطى المعتدل ليكونوا نواة لتشغيل معهد الوسطية ونشر ثقافة السلام الذى أنشأته جيبوتى مؤخرا لتعزيز الفكر الوسطى والسلام فى البلاد.





جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر وزير الأوقاف والشؤون الدينية فى جيبوتى مؤمن حسن برى، اليوم الاثنين، بمقر مشيخة الأزهر، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك فى المجالين العلمى والدعوى.

وأوضح فضيلة الإمام الأكبر أن للأزهر تجربة رائدة فى التعايش بين أبناء الوطن الواحد عبر إنشاء "بيت العائلة المصرية"، والذى احتفلنا مؤخرا بالذكرى العاشرة على تأسيسه، وقد حقق نجاحات كبيرة أسهمت فى إرساء دعائم الوحدة والإخاء داخل مصر، مؤكدا استعداد الأزهر لزيادة عدد المنح المقدمة لطلاب جيبوتى للدراسة فى جامعة الأزهر مع إتاحة الفرصة لهم للالتحاق بالكليات العلمية مثل الطب والهندسة وغيرها، بالإضافة إلى الكليات الشرعية والعربية.

من جانبه، أعرب وزير الأوقاف والشؤون الدينية فى جيبوتى عن تقديره الكبير للأزهر، وما يبذله من جهود كبيرة فى مواجهة العولمة وما تفرضه من تحديات تستهدف شبابنا المسلم، مؤكدًا حرص بلاده على الاستفادة من خبرات الأزهر الشريف فى المجالين الدعوى والعلمى، مشيرا إلى أن بلاده قد أنشأت مؤخرًا معهد الوسطية ونشر ثقافة السلام فى جيبوتى، ليسهم فى تخريج أجيال جديدة من الدعاة القادرين على مواجهة التحديات الراهنة، معربا عن أمله فى أن يدعم الأزهر الشريف هذا الصرح الجديد، ليتمكن من تحقيق أهدافه عبر تزويده بالمدرسين والكتب وغيرها من جوانب الدعم اللازمة لأداء مهمته على النحو المنشود.

وفى نهاية اللقاء، أهدى فضيلة الإمام الأكبر للوزير درع الأزهر الشريف، كما أهدى الوزير لفضيلة الإمام الأكبر درع الثقافة الجيبوتى، كما تم توقيع بروتوكول التعاون بين الأزهر الشريف ومعهد الوسطية ونشر ثقافة السلام فى جيبوتى بين الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر الشريف، ووزير الأوقاف والشؤون الدينية فى جيبوتى.