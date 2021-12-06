الجيزة تشن حملة لرفع الباعة الجائلين بمحيط سوق الكونيسة

جدة - نرمين السيد - شنت أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الطالبية حملة مكبرة لرفع إشغالات الباعة الجائلين ومفترشى الطريق العام بمحيط سوق الكونيسة الحضارى لمنع التعديات ومخالفات الباعة أسفرت عن رفع كافة الباعة وأوجه الإشغال وتمهيد الطريق أمام حركة المواطنين والسيارات مع التأكيد على المتابعة الدورية لمحيط السوق للتأكد من عدم عودة التعديات والإشغالات مجددًا.





يأتى ذلك على خلفية توجيه أحمد راشد محافظ الجيزة بتحقيق الانضباط بمحيط سوق الكونيسة ورفع كافة أوجه الإشغال وتعديات الباعة الجائلين ومفترشى الطريق العام والتأكد من إلتزام الباعة بممارسة نشاطهم التجارى داخل السوق بالباكيات المخصصة لهم حيث يقام السوق الحضارى على مساحة 1400 م2 وبطاقة استيعابية 61 باكية والتى تكفى لتسكين جميع الباعة.

من جهة أخرى، واصلت محافظة الجيزة أعمال تطوير شارع مراد بحى جنوب الجيزة ومتفرعاته فى إطار توجيهات محافظ الجيزة بمواصلة الأعمال وسرعة الانتهاء منها لما لها من أهمية وذلك بمتابعة من المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

كما نظمت محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية 5 قوافل علاجية لأهالى الواحات البحرية وكرداسة وأطفيح والبدرشين وذلك فى إطار مبادرة "حياة كريمة " لدعم الخدمات التنموية المقدمة للقرى الأكثر احتياجًا.

من جانبه، أكد محافظ الجيزة أن القوافل العلاجية ضمت 14 تخصصا طبيا وقامت بالكشف على 7 آلاف مواطن وصرف العلاج بالمجان بالإضافة إلى تحويل 164 حالة للمستشفيات والعيادات الخارجية لاستكمال المراحل العلاجية.

وأضاف "راشد" أن القوافل شملت تنظيم قافلتين علاجيتين على مدار 4 أيام بقرية القبابات بمركز ومدينة أطفيح تم من خلالها الكشف على 3014 مواطنا وتحويل 83 حالة للمستشفيات، وقافلة علاجية بقرية أبو رواش بمركز ومدينة كرداسة على مدار يومين حيث تم الكشف على 1645 مواطنا وتحويل 55 حالة للمستشفيات، بالاضافة إلى قافلة علاجية بقرية القصر بمركز الواحات البحرية على مدار يومين قامت بالكشف على 913 مواطنا وتحويل 26 حالة للمستشفيات.