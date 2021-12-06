الصحة لـ مساء dmc: شهادات لقاح كورونا الموثقة بـ QR Code يستحيل تزويرها

جدة - نرمين السيد - علق الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، على من يحاولون تزوير شهادات تلقى لقاح كورونا قائلا: "من المستغرب أن يدفع الإنسان أموالا من أجل أن يضر نفسه".





وأضاف عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، أن الوزارة تعمل على توعية المواطنين بأن اللقاحات حائط الصد الأول لتقليل شدة الإصابة وتقليل الوفيات، كما أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية كل من يزور الشهادة ومن ساعده.

وأوضح أن هناك جهد من قبل أجهزة الدولة للكشف عن الشهادات المزورة، لافتًا إلى أن شهادات اللقاح الموثقة بـ" QR Code" لا يمكن تزورها ويجعله مستحيلا، معقبًا :"مزور الشهادة بيضر نفسه ومن يقوم بالتزوير ليس بعيدا عن أجهزة الدولة".

وأشار إلى أن هناك عقوبات على التزوير واستخدام المحرر المزور أيضَا، كما أن هناك عقوبة أكبر وهى الإصابة ثم الوفاة، منوهًا بأن لا يوجد حصر لعدد حالات التزوير.

وأكد أن جميع اللقاحات متوافرة بشكل مجانى وآمنة، مضيفًا: "يكفى إننا نسمع ونقرا عن ملايين الوفيات بسبب كورونا، والعالم يحصى كل يوم وفيات بالآلاف بسبب كورونا".