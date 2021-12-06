مساء dmc ينشر فيديو لاستعدادات شوارع القاهرة للاحتفال بالعام الجديد

جدة - نرمين السيد - نشر برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، فيديو لمظاهر استعدادات شوارع القاهرة للاحتفال بالعام الميلاد الجديد.



جدة - نرمين السيد - نشر برنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، فيديو لمظاهر استعدادات شوارع القاهرة للاحتفال بالعام الميلاد الجديد. وعرض البرنامج، الفيديو من منطقة الكوربة بمصر الجديدة، حيث تم تعليق الزينة بمناسبة الاحتفال بالعام الميلاد الجديد وذلك قبل أقل من شهر من بدايته.

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