متحدث الصحة: طعمنا 47 مليون جرعة للمواطنين بلقاح ضد كورونا

قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه تم توفير كافة اللقاحات المعتمدة في العالم يمصر، مضيفا أنه تم تلقيح 47 مليون مواطن ما جرعة أولى وثانية للمصريين حتى الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجى القاضى، في برنامج مساء دي إم سي المذاع على قناة دي إم سي، :" الأعراض الجانبية للقاحات لا تذكر، واللقاحات في غاية الأهمية للحد من معدلات الإصابة، وتم تسجيل أكثر من نصف مليون طفل على موقع الحصول على لقاح كورونا وتم تلقيح ما يزيد عن ربع مليون طفل بلقاحات كورونا حتى الآن ".

وتابع :" الجرعة المعززة يحصل عليها الفئات الأكثر عرضة للإصابة من الأطقم الطبية وكبار السن، بحد أدنى مرور 6 شهور على تلقي اللقاح، وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم إرسال الرسائل إلى المواطنين لمن تلقوا اللقاحات في الفئات الأكثر عرضة للإصابة سواء كانت الطاقم الطبية او كبار السن وأصحاب الإمراض المزمنة، ولم يتم رصد أي إصابة بالمتحور الجديد في مصر حتى الآن".