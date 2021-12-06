/664717/7-آلاف-مواطن-معرضين-للوفاة-من-مرض-الهيموفيليا-ومجلس-الشيوخ-يتدخل-صور

شغلت أوضاع مرضى الهيموفيليا في مصر حيز كبير من مناقشات لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ برئاسة الدكتور محمد جزر ، والتي عقدت إجتماعا اليوم الإثنين ، لمناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائبة الدكتورة سلوي الحداد ،والنائبة الدكتورة نيڤين چورچ ، أعضاء اللجنة بشأن تدهور أوضاع مرضي النزف الوراثي الهيموفليا.

7 آلاف مواطن معرضين للوفاة من مرض الهيموفيليا.. ومجلس الشيوخ يتدخل ونرصد أبرز ما شهدته اللجنة اليوم في السطور التالية لجنة الصحة بالشيوخ تبدأ مناقشة أوضاع مرضي النزف الوراثي "هيموفليا" عدد المرضي في مصر حوالي سبعة آلاف مريض معرضين لنزف فجائي يؤدى للوفاة فورا بحال حدوثه بالمخ وللإعاقة حالة حدوثة بالمفاصل أو العمود الفقري «الهيموفليا» مرض وراثي يؤدي إلي نقص عوامل تجلط الدم ويصيب الذكور أكثر من الإناث الأسرة التى لديها طفل الهيموفليا تعيش مأساه حقيقية في البحث عن العلاج اللجنة استقبلت عدد من مرضى الهيموفيليا لسماع شكواهم وعبروا عن مشاكلهم اللجنة أوصت بحضور رئيس هيئة التأمين الصحي وهيئة الشراء الموحد والخبراء حضور الخبراء وممثلى الحكومة للتوافق على آلية لتوفير العلاج الوقائي لمنع النزيف الأعضاء إقترحوا أيضا توصيله للمرضي لمنازلهم بطريقة تحفظ كرامتهم وحياتهم هذا ورفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة، بعد الموافقة على إحالة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن الاقتراح برغبة المقدم من النائب سامح عاشور، حول تفعيل دور أكاديمية المحاماة، إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء فيه من توصيات.

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