رصدت نشرة أخبار مجلس الشيوخ من موقع دوت الخليج، اليوم، كواليس ما دار فى الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

دوت الخليج

نشرة أخبار مجلس الشيوخ

وعلى رأس العناوين التى جاءت بنشرة أخبار مجلس الشيوخ، ما جاء بشأن الموافقة على مقترح النائب سامح عاشور بشأن إنشاء أكاديمية للمحاماه، وأيضًا التكليف الصادر من حزب مستقبل لهيئته البرلمانية بمجلسى النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بشأن صندوق «قادرون بإختلاف».

موافقة مجلس الشيوخ على إنشاء أكاديمية المحاماة

وجاء فى الخبر الأول لنشرة الأخبار، موافقة مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبشكل نهائي مقترح النائب سامح عاشور، بشأن إنشاء أكاديمية المحاماة، ومن ثم إحالته للحكومة، حيث استكمال البنيان التشريعيى وعمل بروتوكولات تعاون مع وزارتى التعليم العالى والعدل بشأن توفير المناهج بجانب التنسيق فى توفير الأرض المخصصة للأكاديمية بعد سحبها.

بينما رصدت نشرة أخبار مجلس الشيوخ أيضًا، مواصلة لجنة الثقافة والإعلام لنقاش أزمة المتحف الأتونى بمحافظة المنيا، وأيضًا استدعاء وزارة التخطيط من أجل التغلب على إشكاليات التمويل وتوفير المخصصات المالية المطلوبة لحل هذه الأزمة.

توصيات لجنة التعليم بمجلس الشيوخ

هذا ورصدت اللجنة أيضًا ما جاء بشأن توصية لجنة التعليم بضرورة الإستفادة من كوادر وموارد هيئة صناعة تكنولوجيا المعلومات فى بيئة التحول الرقمى بمصر.

كما تطرقت لجنة الدفاع بمجلس الشيوخ، برئاسة اللواء أسامة منتصر، استعراض جهود نواب المجلس على مدار الفترة الماضية على مستوى اللقاءات والزيارات الميدانية حيث زيارة مركز الإصلاح والتأهيل بوادى النطرون.

وركزت نشرة أخبار مجلس الشيوخ أيضًا على قرار حزب مستقبل وطن، بشأن تكليف هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ بإعداد مشروع قانون بصورة عاجلة لصندوق (قادرون باختلاف)؛ لتنظيم عمله وتوفير الموارد اللازمة حتى يتسنى له القيام بدوره المنوط به، وذلك تفعيلا لحزمة الإجراءات التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسي.