طبيب الزمالك يكشف عن جاهزية رزاق سيسيه

تحدث الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي في نادي الزمالك، عن جاهزية الإيفواري رزاق سيسيه خلال الفترة للمشاركة مع الزمالك خلال الفترة القادمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأشار طبيب الزمالك أن اللاعب شارك في اللقاء الودي بالأمس أمام بايونير بالاتفاق مع كارتيرون، بعدما أصبح لائق طبياً مؤخراً.

وكشف عن أن اللاعب خاض فترة علاج وتأهيل كافية حتى يعود بشكل لائق طبياً، ولا توجد خطورة عليه من مشاركته في المباريات القادمة.

وأضاف أنه تم تجهيزه وخوضه لأحمال بدنية للمشاركة حتى يعود للمشاركة بشكل جيد، موضحا أن القياسات الطبية التي خضع لها اللاعب خلال الفترة الماضية كشفت عما يحتاجه اللاعب من عمل حتي العودة للمشاركة .

رسمياً انتخابات الزمالك تقام باللائحة الاسترشادية ورفض مقترح مرتضى منصور

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطاب رسمي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وذلك لإخطار مجلس الإدارة بالنادي بضرورة فتح باب الترشح على الانتخابات خلال الساعات القادمة، في ظل انتهاء المهلة المحددة للمجلس للدعوة للانتخابات اليوم.

وتضمن خطاب وزارة الشباب والرياضة ضرورة الدعوة للانتخابات على أن تقام بناء على اللائحة الاسترشادية، وليس لائحة الزمالك وفقًا لتوصية هيئة الفتوى والتشريع.

وكان أعلن مرتضى منصور منذ أيام قليلة بأن انتخابات الزمالك القادمة ستقام وفقاً للائحة النادي واللائحة الاسترشادية معاً، وهذا ما رفضته وزارة الشباب والرياضة.

مرتضى منصور: استغناء الزمالك عن حسين فيصل باطل وسنطالب بعودته

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل حسين فيصل من نادي الزمالك بداية الموسم بشكل مجاني، عقب تألق اللاعب مع منتخب مصر أمام السودان.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية بأن الاستغناء عن حسين فيصل هو إهدار للمال العام، ويجب على الرأي العام الزملكاوي أن يأخذ حقه من اللجنة التي أستغنت عن اللاعب.

وأشار أن الزمالك سيطالب بعودة اللاعب مرة أخرى وسيلجأ إلى الرقابة الإدارية لمعرفة من المستبب في ذلك، بجانب المطالبه بعودة اللاعب لأن كل قرارات اللجنة السابقة باطلة.

وتألق اللاعب بشكل كبير في لقاء مصر أمام السودان وأستطاع أن يسجل هدف وصنع أخر بجانب صناعته العديد من الفرص لزملاءه.