/664722/النائبة-مرثا-محروس-تشيد-بتطبيق-هدهد-المساعد-الذكي-للفلاح-وتؤكد المجال-الزراعي-يتطور-بفضل-الذكاء-الاصطناعي

صرحت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بدورها علي إطلاق وزارة الزراعة المصرية بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تطبيقا إلكترونيا تجريبيا يحمل اسم "هدهد.. المساعد الذكي للفلاح" لمساعدة المزارعين المصريين في التعرف على الآفات التي تصيب المحاصيل الزراعية.

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حيث قالت كما تحدثت سابقا بخصوص توظيف الذكاء الاصطناعي في كافة المجالات الآن يشهد المجال الزراعي تطورا كبيرا بفضل الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن هذا تطبيق يعد أول خطوة ضمن طريق طويل يستهدف التطوير علي كافة المستويات وأضافت هذه نتيجة الجهود المبذولة في إطار السعي للتحول التكنولوجي وبناء مصر الرقمية مشيرة إلي أن المشاريع تدعم خطة الدولة في كيفية سد الفجوة الإنتاجية الزراعية والاستفادة الكاملة من المنتجات الزراعية.

مرثا محروس تشيد بتطبيق «هدهد.. المساعد الذكي للفلاح» وتؤكد: المجال الزراعي يتطور بفضل الذكاء الاصطناعي

وأشادت "محروس" باختيار اسم التطبيق "هدهد" كونه معروفا أن الهدهد صديق للفلاح وأستكملت قائلة حان وقت الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية ومواكبة العالم ومواجهة المعوقات والتحديات واختتمت قائلة جميعنا في انتظار تغذية باقي المنظومات بالذكاء الاصطناعي كالمنظومة الزراعية وضخ المعلومات والأفكار الإبداعية في بناء أعمدة الدولة