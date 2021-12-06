وزير الرى: التعاون مع دول حوض النيل أهم محاور السياسة الخارجية لمصر

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى أن التعاون مع دول حوض النيل والدول الأفريقية يعد أحد المحاور الرئيسية فى السياسة الخارجية المصرية، فى ظل ما تمتلكه مصر من إمكانيات بشرية وخبرات فنية ومؤسسية متنوعة فى مجال الموارد المائية وغيرها من المجالات، ويتم من خلال هذا التعاون تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التى تعود بالنفع المباشر على مواطنى تلك الدول، بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين، ويسمح بمواجهة التحديات التى تتعرض لها القارة الأفريقية مثل الزيادة السكانية وانتشار الفقر والأمية والأمراض.





جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الرى مع هيلين أوودا وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والأسماك الأوغندية، عقب وصوله إلى كمبالا، فى مستهل زيارة رسمية لدولة أوغندا.

وأعرب عبدالعاطى عن اعتزازه بالعلاقات التاريخية التى تربط مصر وأوغندا بدءا من التعاون بين البلدين فى إنشاء سد "أوين" وحتى الآن، والتى تعد مثالا يحتذى به فى التعاون والتنسيق بين الدول الأفريقية.

وأوضح أن وزارة الرى نفذت المشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والذى انتهت المرحلة الخامسة منه، ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسى بغرب أوغندا والجارى تنفيذ المرحلة الثانية منه حاليا، والتى أسهمت فى خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضى الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، كما تم إنشاء سبعة سدود لحصاد مياه الأمطار بأوغندا فى مقاطعات (كيبوجا - واكسيو – سيرونوكو - أدجومانى)، وحفر 75 بئرا جوفيا.

ونوه إلى أهمية المياه كنواة أساسية لفتح آفاق التعاون بين الدول فى مختلف المجالات، مع التأكيد على الدور الهام الذى يمثله مشروع محور التنمية (بحيرة فيكتوريا - البحر المتوسط) باعتباره من أهم نماذج التعاون الإقليمى، والذى يهدف لتحويل نهر النيل لمحور للتنمية يربط بين دول حوض النيل، ويشتمل على ممر ملاحى وطريق وخط سكة حديد وربط كهربائى وربط كابل معلومات لتحقيق التنمية الشاملة لدول حوض النيل.

وأشار إلى أن هذا المشروع يحقق التكامل الإقليمى ويجمع دول الحوض باعتبار أن النقل النهرى بين الدول من أفضل الوسائل القادرة على نقل حركة التجارة بمختلف أنواعها وأحجامها بتكلفة منخفضة واستهلاك أقل للطاقة ومعدلات أمان أعلى مقارنة بوسائل النقل الأخرى وبحيث يتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى، مع التأكيد على دور المشروع فى دعم حركة التجارة والسياحة بين الدول المشاركة فيما بينها ومع دول العالم، والعمل على توفير فرص العمل، وزيادة إمكانية الدول الحبيسة للاتصال بالبحار والموانئ العالمية، وكذا دعم التنمية الاقتصادية بالبلدان المشاركة وتقوية وضع المنطقة فى النظام الاقتصادى العالمى، فضلا عن دعم التعاون والتكامل بين الدول المشاركة بكافة المجالات، الأمر الذى ينعكس على رؤية المشروع والتى تتمثل فى "قارة واحدة – نهر واحد – مستقبل مشترك".

وشهد الوزيران الاحتفال الشعبى الذى أقيم بمناسبة انتهاء المرحلة الخامسة للمشروع المصرى الأوغندى لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى والمعنى بتطهير بحيرة فيكتوريا، وإنشاء مرسى نهرى بمقاطعة كامونجا الأوغندية، وذلك بحضور عدد من المسئولين الأوغنديين وممثلى المقاطعة وعمدة المنطقة والأهالى وسط أجواء احتفالية تعبر عن شكرهم لمصر لتنفيذ المرسى النهرى لخدمة نشاط الصيد فى المنطقة.

كان فى استقبال وزير الرى لدى وصوله كمبالا، أشرف سويلم سفير مصر لدى أوغندا، ومحمد نزيه القنصل المصرى بأوغندا، وسكرتير ثان السفارة سها ثروت، والمهندس عمر درويش رئيس بعثة الرى المصرية بأوغندا.