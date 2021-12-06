محمد ماضى لـ مساء dmc: مسكت دموعى بالعافية لما الرئيس وافق على طلبى

جدة - نرمين السيد - قال محمد ماضى أحد المشاركين فى احتفالية قادرون باختلاف، إنه كان سيبكى أمس بعد مواقفه الرئيس عبدالفتاح السيسى على طلبه بعمل قانون لذوى الإعاقة، مضيفًا: "مسكت دموعى بالعافية".





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، أنه يتمنى أن يحضر الرئيس السيسى الاحتفالية كل عام. وتابع: "نفسى التنمر ينتهى من العالم كله، لأنه مضايقنى جدا"، لافتًا إلى أنه قبل إصدار قانون التنمر كان يتم التنمر عليهم بشكل كبير.

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