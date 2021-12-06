مشاركة بـ قادرون باختلاف لـ مساء dmc: كلمة شكرا متكفيش لمؤسسة أهل مصر

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، أن البعض يرفضهم بسبب النظر إليهم بالعين وليس بالقلب، داعيًة إلى عمل حملة قومية للتوعية بالحروق.

وأوضحت أنها كانت تحلم بعمل سرير عناية مركزة لإصابات الحروف فى المستشفيات، واستكمال بناء مستشفى الحروق لكى يستطيعوا استكمال العلاج.