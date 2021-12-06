الصحة: تطعيم 47 مليون مواطن بجرعة أولى وثانية حتى الآن

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، توفير كافة اللقاحات لفيروس كورونا والمعتمدة عاليما فى مصر، مضيفا أنه تم تلقيح 47 مليون مواطن بجرعة أولى وثانية للمصريين حتى الآن.





وقال عبدالغفار فى اتصال هاتفى مع قناة " دى إم سى" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إن الأعراض الجانبية للقاحات لا تذكر، واللقاحات فى غاية الأهمية للحد من معدلات الإصابة، معلنا تسجيل أكثر من نصف مليون طفل على موقع الحصول على لقاح كورونا، كما تم تلقيح ما يزيد عن ربع مليون طفل بلقاحات كورونا حتى الآن، علما بأنه لم يتم رصد أى إصابة بالمتحور الجديد فى مصر حتى الآن.

وفى السياق ذاته، أكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة أن الجرعة المعززة سيحصل عليها الفئات الأكثر عرضة للإصابة من الأطقم الطبية وكبار السن بحد أدنى بعد مرور 6 شهور على تلقى اللقاح، معلنا أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم إرسال الرسائل إلى المواطنين لمن تلقوا اللقاحات فى الفئات الأكثر عرضة للإصابة سواء كانت الطاقم الطبية أو كبار السن وأصحاب الإمراض المزمنة.

من جهة أخرى، قال الدكتور عبدالغفار، إن تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا أمر مستغرب جدا فى ظل انتشار فيروس كورونا، وعلى الرغم من التوعية بأهمية الحصول على لقاحات كورونا لتقليل خطر الإصابة.

وأضاف: "اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه من زور شهادات الحصول على لقاح كورونا، كما أن الأجهزة المسؤولة عن ضبط المحررات المزورة تبذل مجهودات كبيرة للكشف عن أى شهادات مزورة.

وأكمل المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه من يزور شهادة لقاح كورونا يجب أن يدرك أنه يضر نفسه وأنه ليس بعيدا عن أعين الدولة لأن ذلك يعتبر تزويرا فى محررات رسمية والقانون يفرض عقوبة على ذلك.

وتابع، أن وزارة الصحة تعمل على توعية المواطن بأهمية الحصول على اللقاح لأنه حائط الصد الأول لتقليل شدة المرض وتقليل معدلات الوفاة.