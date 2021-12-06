تربوى لـ مساء dmc: المستفيدون من النظام التعليمى السابق وراء مهاجمة التطوير

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور حسن شحاتة الخبير التربوى، إن معظم أولياء الأمور رفعوا شعار "التعليم للامتحانات وليس للحياة"، وهو عكس القضية الأساسية لوزارة التربية والتعليم، وهى التعليم وليس الامتحان.





وأضاف شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، أن بعض المستفيدين من النظام القديم "أصحاب الكتب الخارجية والسناتر والمدرسين الخصوصين"، عندما وجدوا طفرة فى تطوير التعليم وتقديم مواد تعليمية جديدة، هاجموا الوزارة بدعوى أن الكتب والمناهج صعبة، معقبا: "امتحانات الصف الرابع الابتدائى أثبت أن الطلاب قادرين على الحل والأسئلة فى متناول الطلاب".

وأوضح أن الامتحان لا يعطى درجات ولكن يعطى ألوان تدل على تقدير الطالب، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا إلى بناء إنسان جديد لمجتمع جديد، مشيدا بمادة الأخلاق الوطنية.