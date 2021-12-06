وأضاف شحاتة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، أن بعض المستفيدين من النظام القديم "أصحاب الكتب الخارجية والسناتر والمدرسين الخصوصين"، عندما وجدوا طفرة فى تطوير التعليم وتقديم مواد تعليمية جديدة، هاجموا الوزارة بدعوى أن الكتب والمناهج صعبة، معقبا: "امتحانات الصف الرابع الابتدائى أثبت أن الطلاب قادرين على الحل والأسئلة فى متناول الطلاب".
وأوضح أن الامتحان لا يعطى درجات ولكن يعطى ألوان تدل على تقدير الطالب، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى دعا إلى بناء إنسان جديد لمجتمع جديد، مشيدا بمادة الأخلاق الوطنية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تربوى لـ مساء dmc: المستفيدون من النظام التعليمى السابق وراء مهاجمة التطوير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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