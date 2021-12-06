المهندس حسين الرشيدى لـ مساء dmc: بنوعدكم ببناء سكة حديد جديدة

جدة - نرمين السيد - قال المهندس حسين الرشيدى نائب رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، إن القيادة السياسية وجهت بالاستعانة بالخريجين من المعاهد التكنولوجية الأربع سنوات بعد الاختيار بدقة لتعيينهم قائد قطار وفنى تحكم آلى.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، أن نظام الإشارات يتم تطويره، وحاليا يتم تطوير 971 كم، وهناك خطة لتطوير كل الشبكة بأنظمة إشارات حديثة لمنع دخول العنصر البشرى والمساعدة فى زيادة الطاقة الاستيعابية للخطوط وتحقيق أعلى معايير الأمان. وأوضح أنهم يعملون تحت ضغط خصوصًا وأن التطوير يتم فى ظل استمرار الحركة على خطوط السكة الحديد، موجها رسالة للمواطنين قائلا: "اعذرونا لو اتأخرتم شوية فى المواعيد، بنوعدكم ببناء سكة حديد جديدة".

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