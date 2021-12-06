مشاركة بـ قادرون باختلاف لـ مساء dmc: ركبت الطيارة النهادرة بعد وعد الرئيس

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، أنها تتمنى أن تصبح مهندسة فى المستقبل، لافتة إلى أنها ركبت اليوم الطائرة بعد وعد الرئيس لها.
يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حضر أمس الأحد، احتفالية قادرون باختلاف.
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