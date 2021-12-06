الاتحاد المصرى الإفريقى للإعاقات: مصر تعيش عصرا ذهبيا لذوى الهمم بقيادة رئيسها

قالت أمل مبدى رئيس الاتحاد المصرى الإفريقى للإعاقات الذهنية، إن مصر تعيش عصرها الذهبى لذوى الهمم، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفتت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار"، على فضائية "النهار"، مع الإعلامي تامر أمين، إلى أنه لأول مرة في العالم، يقبل الرئيس الحديث مع ذوى الهمم في احتفال منقول على الهواء مباشرة، وخاصة أن الأطفال من ذوى الهمم يطرحون أسئلة تلقائية، موضحة أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دائم التواصل و التفاعل مع الأطفال من ذوى الهمم وهو أكبر الداعمين لهم.

وأوضحت أن الرئيس السيسى أرسل العديد من الرسائل للمجتمع بكيفية التعامل مع ذوى الهمم خلال فعاليات احتفالية قادرون باختلاف.

من جانبه أعرب أحمد طارق بطل السباحة وألعاب القوى من ذوى الهمم، عن سعادته أثناء تسلمه كارنيه عضوية النادى الأهلى من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى، لافتا إلى أنه يحلم أن يصل للعالمية في السباحة، وخاصة أنه حصل على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في السباحة.