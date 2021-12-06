طفلة أجلسها الرئيس السيسى على كرسى خلال "قادرون باختلاف": شعرت بسعادة لا توصف

قالت خديجة شعبان إحدى أبطال "قادرون باختلاف" التى أجلسها الرئيس عبدالفتاح السيسى على كرسى خلال الاحتفالية، إنها كانت متعبة بعد انتهاء الاحتفاليات، وعندما شاهدها الرئيس السيسى أحضر لها كرسيا لكى تجلس عليه: الرئيس السيسى أب وفخورة إنى كنت معاه، وسعيدة إنى قابلته لأنه أحسن رئيس فى العالم.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» من تقديم الإعلامية بسمة وهبة وعبدالرحمن عرام على قناة «المحور»: «لم أتوقع ما فعله الرئيس السيسى، وعندما حدث هذا شعرت بسعادة لا يمكن وصفها، وأتوقع أن تقدم الدولة الكثير لنا خلال الفترة المقبلة».

وحول طبيعة الحوار الذى دار بينها ورئيس الجمهورية، قالت إنها كانت تشرح له تطبيق الدمج، الذى يقدم خدمات كثيرة مثل تنمية المهارات والتخاطب: «استخدمت هذا التطبيق وحقق فائدة كبيرة لي».

وأشارت، إلى أنها تبلغ من العمر 18 عاما، وبدأت فى تصميم التطبيق فى الصيف الماضى، لافتةً إلى أنها لم تحصل على أى دعم.

وأوضحت، أنها تحلم بالظهور مع الإعلامية بسمة وهبة على التلفزيون، قائلةً: «بحب حضرتك بجد وأتمنى أن أشارك معكِ فى البرنامج».

وعرضت الإعلامية بسمة وهبة مقطة الفيديو الذى أظهر مساعدة رئيس الجمهورية للطفل، وعلقت قائلةً: «رئيس أكبر دولة عربية ساب كل حاجة عشان يقعد بنوتة كانت واقفة زى أى أب بيحاول يشوف أى وسيلة يريح بيها ابنته».