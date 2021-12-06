سيارة بأسانسير لأول مرة.. حلم سماء يتحقق بعد عام من عرض فكرتها على الرئيس

عرض الإعلامى يوسف الحسينى، ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه عبر القناة الأولى، تقرير فيديو بعنوان "سيارة بأسانسير لأول مرة فى مصر، حلم الفتاة سماء يتحقق بعد عام من عرض فكرتها على الرئيس السيسى”.

ويكشف التقرير، تحول حلم الفتاة "سماء" التى تجلس على كرسى متحرك، بإنشاء سيارة مُجهزة بأسانسير يحمل الكرسى المتحرك الذى تجلس عليه الفتاة، ليساعدها فى ركوب السيارة، وذلك بعد مرور عام على طرح فكرتها على الرئيس السيسى بمعرض ومؤتمر النقل الذكى بدورته الثالثة.

وفى وقت سابق، قال إيهاب أبو العز، والد الفتاة سماء، إن فكرة السيارة المجهزة بأسانسير، تساعد الأشخاص من ذوى الهمم فى التنقل بالمواصلات، لاسيما وأن ابنته انت تعانى من الإحراج الشديد من حملها لإدخالها فى السيارة أمام الجميع، فكان لابد من التفكير فى تصنيع سيارة مزودة بأسانسير كهربائى دون الحاجة للتدخل البشرى لإدخال ذوى الهمم إليها.