لجنة الفيروسات الكبدية: مسح أكثر من 10 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن فيروس سى

قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الفئة التى تم استهدافها بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس "سى"، هم طلاب المرحلة الإعدادية من سن 12 إلى 15 سنة.

وأضاف رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج المواجهة، والذى يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد على فضائية إكسترا نيوز، إن مبادرة الكشف عن فيروس سى لطلاب المدارس، بدأت فى عام 2019، حيث تم مسح 10 ملايين و890 ألفا و363 طالبا، وهذا عدد كبير للغاية، كما تم الكشف عن 16008 طلاب وطالبات مصابون بفيروس "سى"، وتم علاجهم ضمن الحملة.

وأشار الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إلى أن هذا العام فقط تم الكشف عن 475 ألفا و267 تم مسحهم من خلال المبادرة فى عام 2021، وتم الكشف عن 421 طالبا مصابون بفيروس "سى"، لافتا إلى أن العدد فى عام 2019 أكثر حيث كان 7 ملايين و600 ألفا، ونتيجة جائحة فيروس كورونا قل العدد، ووصلنا حتى هذا العام إلى 457 ألف طالب تم مسحهم.