قال الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إن الفئة التى تم استهدافها بالمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن فيروس "سى"، هم طلاب المرحلة الإعدادية من سن 12 إلى 15 سنة.
وأضاف رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية خلال مداخلة هاتفية، اليوم الإثنين، على برنامج المواجهة، والذى يقدمه الإعلامي أحمد أبو زيد على فضائية إكسترا نيوز، إن مبادرة الكشف عن فيروس سى لطلاب المدارس، بدأت فى عام 2019، حيث تم مسح 10 ملايين و890 ألفا و363 طالبا، وهذا عدد كبير للغاية، كما تم الكشف عن 16008 طلاب وطالبات مصابون بفيروس "سى"، وتم علاجهم ضمن الحملة.
وأشار الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، إلى أن هذا العام فقط تم الكشف عن 475 ألفا و267 تم مسحهم من خلال المبادرة فى عام 2021، وتم الكشف عن 421 طالبا مصابون بفيروس "سى"، لافتا إلى أن العدد فى عام 2019 أكثر حيث كان 7 ملايين و600 ألفا، ونتيجة جائحة فيروس كورونا قل العدد، ووصلنا حتى هذا العام إلى 457 ألف طالب تم مسحهم.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لجنة الفيروسات الكبدية: مسح أكثر من 10 ملايين طالب ضمن مبادرة الكشف عن فيروس سى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.