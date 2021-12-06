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محمد سياف - ابو ظبي - حالة الطقس، أعلنت هيئة الارصاد الجوية عن توقعاتها بشأن طقس الساعات المقبلة، واصدرت الهيئة بيان رسمي بذلك حددت فيه كافة الظواهر الجوية المتوقعة بخصوص طقس يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتوقع هيئة الارصاد الجوية، عودة حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال ال48 ساعة المقبلة، مصحوبة بنشاط كبير للرياح المثيرة للرمال والأتربة، حيث ستصل سرعة الرياح في بعض المناطق إلى 70 كم في الساعة، وحتى العاصفة في المناطق المكشوفة.

الارصاد: تقلبات سريعة في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة أمطار وسرعة الرياح ستصل إلى 70كم وحتى العاصفة:-

أشارت هيئة الارصاد الجوية بأنه يجب على المواطنين وخاصة من أصحاب الأمراض الصدرية والتهاب الجيوب الأنفية، أخذ الحيطة والحذر عن خروجهم من منازلهم، وذلك تجنباً للتعرض للرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي ستتراوح سرعتها ما بين 60 كم إلى 70 كم في الساعة وستصل إلى حد العاصفة في الأماكن المكشوفة.

كما ناشدت هيئة الارصاد كافة المواطنين بضرورة ارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، وذلك للانخفاض الملحوظ بدرجات الحرارة، حيث سيؤدي نشاط الرياح إلى الاحساس ببرودة الطقس، مع ضرورة تجنب الأماكن المكشوفة، حيث ستصل فيها سرعة الرياح إلى حد العاصفة وذلك على أغلب مناطق الجمهورية من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد مروراً بمحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري.

كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية بتعليق كافة الأنشطة البحرية المقررة في البحر المتوسط حيث ستصل سرعة الرياح به إلى 70 كم/ الساعة، بالإضافة إلى ارتفاع الموج سوف يصل 4 أمتار.

كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق الجمهورية في أقصى غرب البلاد وتكون على فترات متقطعة.

وبصفة عامة فإن حالة الطقس نهار هو طقس لطيف على السواحل الشمالية والوجه البحري ومحافظات القاهرة وحتى شمال الصعيد، يكون معتدل في جنوب سيناء، مائل للبرودة في جنوب الصعيد، في الليل يكون الطقس بارد على كافة الانحاء.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة فالعظمي بالقاهرة هو 20 درجة مئوية أما الصغرى فهي 13 درجة مئوية، واتجاه الرياح ستكون جنوبية غربية على محافظات القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية.

وتنصح هيئة الارصاد الجوية كافة السائقين بالقيادة الهادئة وذلك بسبب انعدام الرؤية الأفقية بسبب سرعة الرياح المثيرة للرمال والأتربة.