انت الان تتابع تفاصيل خبر حجز جلسة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية يوم الخميس القادم 9-12-2021 م والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - في إطار إستئناف ثاني جلسات محاكمة سفاح الإسماعيلية الشهيرة، ومن خلال محاكمة اليوم بمحكمة جنايات الإسماعيلية، ورئاسة المستشار محمد على حسين رئيس المحكمة، والعضوين المستشار ولاء وجدي طاهر وياسر حسني مدبولي، أقرت المحكمة في نهاية الجلسة بتحديد يوم التاسع من ديسمبر الجاري للحجز والنطق بالحكم في تلك القضية المعروفة إعلاميا بــ ” سفاح الإسماعيلية “.

وترجع أحداث تلك القصة الشهيرة إلى قيام شابا بقتل مواطن بالذبح بالإصرار والعمد أمام المارة وفي شارع عمومي، وكذلك قيامه بالشروع في قتل إثنين آخرين، وخلال جلسة اليوم إستمعت المحكمة إلى النيابة العامة ومرافعة المجني عليه، وكذلك شهادة شهود العيان، وخرج المتهم من قفص الاتهام، ولكن القاضي قام بسؤاله عن قيامه بتلك الفعل رد قائل” محصلش”.

وطالبت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى ذكرى بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم لقيامه بإرتكاب ثلاث جرائم وهى قتل شخص، والشروع في قتل إثنين آخرين، بالإضافة إلى حيازته أسلحة بيضاء بدون ترخيص أو مسوغ قانوني.

وقام محامي المتهم من خال المرافعة أمام جلسة المحكمة، تقريرا يؤكد إصابة المتهم بمرض نفسي من خلال تقرير يوضح الصحة النفسية له، مؤكدا أنه أثناء القيام بفعله كان في حالة جنون وغير مسئول عن تصرفاته، خلال الواقعة على مدار الأيام الماضية.

وطلب محامي المتهم براءة للمتهم، وبالنسبة لتعاطيه المخدر يعاقب عليه القانون في حدود مع إستخدام الرأفة من المحكمة، وإذا لم يكن يقين تام لدى المحكمة فيبقى الشك وهو عدالة، ولكنها لا تكفي للإدانة، وأفوض أمرى لله ثم لعدالة المحكمة.