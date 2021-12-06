كأس العرب.. قطر ترسل العراق خارج البطولة بثلاثية مثيرة «فيديو»

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حقق منتخب قطر الفوز على نظيره العراق بنتيجة 3/0 على ستاد "البيت"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وبدأ منتخب العرقا المباراة بشكل مميز وبهجوم كبير ساعياً أن يسجل من أجل حجز بطاقة التأهل بجانب المنتخب القطري، ليدخل لاعبي قطر البدلاء الذين صنعوا الفارق مثل أكرم عفيف والمعز علي الئذي أحتفظ بهم مدربهم علرى دكة البدلاء.

ويسجل العنابي 3 أهداف في أخر 10 دقائق من المباراة عن طريق، المعز علي في الدقيقة 82 وأكرم عفيف بعدها بدقيقتين، وعزز حسن الهيدوس بالهدف الثلاث في الدقيقة الرابعة من الوقت بد الضائع.

وبتلك النتيجة يودع المنتخب العراقي البطولة، ويتأهل منتخب عمان بجانب قطر، بعدما حقق الفوز على البحرين بثلاثيسة نظيفة.

وتتصدر قطر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وخلفه عمان بأربعة نقاط ليصعدان معاً للدور القادم.

نتيجة مباراة قطر وعمان

خطف المنتخب القطري الفوز من عمان في الثواني الأخيرة من الوقت البدل الصائع من عمر المباراة، وينهي اللقاء بهدفين مقابل هدف.

يجمع لقاء منتخب القطري والعماني، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.

تقدم المنتخب القطري في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، عن طلايق أكرم عفيف، من خلال ركلة جزاء.

وعاد المنتخب العوماني في نتيجة المباراة، بهدف التعادل في الدقيقة الـ 73 من عمر المباراة، عن طريق خالد خليفه الهاجري، من خلال كرة رأسية جاءت من الجانب الأيمن ويرتقي وسط دفاعات قطر ويسكنها الشباك.

عاد المنتخب القطري، ليسجل الهدف الثاني والفوز في المباراة، في الدقيقة السابعة والأخيرة من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، عن طريق فهمي سعيد.

وبهذا الفوز يرفع المنتخب القطري رصيده للنقطة السادسة، بعد تحقيق فوزين متتاليتين في دور المجموعات بكأس العرب.

نتيجة مباراة قطر والبحرين:

انتهت أحداث مباراة منتخب قطر والبحرين، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق العنابي، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2021 قطر.

وبهذا الفوز يتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى من البطول، والتي تجمع كلا من البحرين والعراق وعمان في المجموعة.

سجل عبد العزيز حاتم مهاجم قطر، الهدف الوحيد والغالي في المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية ورأسية أجمل يسكنها الشباك