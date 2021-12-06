/664723/كأس-العرب-قطر-ترسل-العراق-خارج-البطولة-بثلاثية-مثيرة-فيديو
حقق منتخب قطر الفوز على نظيره العراق بنتيجة 3/0 على ستاد "البيت"، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات بكأس العرب.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وبدأ منتخب العرقا المباراة بشكل مميز وبهجوم كبير ساعياً أن يسجل من أجل حجز بطاقة التأهل بجانب المنتخب القطري، ليدخل لاعبي قطر البدلاء الذين صنعوا الفارق مثل أكرم عفيف والمعز علي الئذي أحتفظ بهم مدربهم علرى دكة البدلاء.
ويسجل العنابي 3 أهداف في أخر 10 دقائق من المباراة عن طريق، المعز علي في الدقيقة 82 وأكرم عفيف بعدها بدقيقتين، وعزز حسن الهيدوس بالهدف الثلاث في الدقيقة الرابعة من الوقت بد الضائع.
#قطر يتقدم 1 - 0 على #العراق في الدقيقة 81 عن طريق المعز علي #FIFArabCup#كأس_العرب_2021 pic.twitter.com/YPSKm0FIZI— موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) December 6, 2021
وبتلك النتيجة يودع المنتخب العراقي البطولة، ويتأهل منتخب عمان بجانب قطر، بعدما حقق الفوز على البحرين بثلاثيسة نظيفة.
🥅⚽️ أكرم عفيف يضاعف النتيجة بهدف ثان#كأس_العرب | #مونديال_العرب | #قطر_العراق #FIFArabCup | #arabcup2021pic.twitter.com/pzh2AjwsJ5— موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) December 6, 2021
وتتصدر قطر المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وخلفه عمان بأربعة نقاط ليصعدان معاً للدور القادم.
شاهد هدف #قطر الثالث على #العراق في الدقيقة 90 عن طريق حسن الهيدوس #FIFArabCup#مونديال_العرب #كأس_العرب_2021 pic.twitter.com/q06aHAoUJ0— موقعك الاول للرياضة | WWW.KORA.OOO (@Koraooo) December 6, 2021
نتيجة مباراة قطر وعمان
خطف المنتخب القطري الفوز من عمان في الثواني الأخيرة من الوقت البدل الصائع من عمر المباراة، وينهي اللقاء بهدفين مقابل هدف.
يجمع لقاء منتخب القطري والعماني، في الجولة الثانية من المجموعة الأولى، من دور المجموعات ببطولة كأس العرب، والتي تحتضنها الأراضي القطرية.
تقدم المنتخب القطري في نتيجة المباراة في الدقيقة الـ 32 من عمر المباراة، عن طلايق أكرم عفيف، من خلال ركلة جزاء.
وعاد المنتخب العوماني في نتيجة المباراة، بهدف التعادل في الدقيقة الـ 73 من عمر المباراة، عن طريق خالد خليفه الهاجري، من خلال كرة رأسية جاءت من الجانب الأيمن ويرتقي وسط دفاعات قطر ويسكنها الشباك.
عاد المنتخب القطري، ليسجل الهدف الثاني والفوز في المباراة، في الدقيقة السابعة والأخيرة من الوقت البدل الضائع من عمر اللقاء، عن طريق فهمي سعيد.
وبهذا الفوز يرفع المنتخب القطري رصيده للنقطة السادسة، بعد تحقيق فوزين متتاليتين في دور المجموعات بكأس العرب.
نتيجة مباراة قطر والبحرين:
انتهت أحداث مباراة منتخب قطر والبحرين، بنتيجة هدف دون رد لصالح الفريق العنابي، في لقاء يجمع بين المنتخبين في الجولة الأولى من منافسات بطولة كأس العرب 2021 قطر.
وبهذا الفوز يتصدر المنتخب القطري ترتيب المجموعة الأولى من البطول، والتي تجمع كلا من البحرين والعراق وعمان في المجموعة.
سجل عبد العزيز حاتم مهاجم قطر، الهدف الوحيد والغالي في المباراة في الدقيقة 70 من عمر اللقاء، من خلال كرة عرضية ورأسية أجمل يسكنها الشباك
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كأس العرب.. قطر ترسل العراق خارج البطولة بثلاثية مثيرة «فيديو» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.