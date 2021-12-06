/664724/أحداث-مثيرة-خلال-اجتماع-أشرف-صبحي-مع-مرتضى-منصور

عقد أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اجتماع مع المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، للحديث حول عدة أشياء هامة داخل نادي الزمالك في الفترة المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهد الإجتماع استعراض جميع المشاكل التي تعرض لها الزمالك في الفترة الحالية وخطوات دعم النادي وحل المشاكل .

كما تطرق الاجتماع لموعد فتح باب الترشيح لانتخابات نادي الزمالك، وتقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسه يوم الاربعاء المقبل لتحديد الموعد النهائي لإقامة الانتخابات ويتم إعلانه في الصحف الرسمية.

ووصف مرتضى منصور الاجتماع بأنه كان مثمراً ووجهات النظر متفقه، و كل ما أشيع من تعيين لجنة جديدة ما هي الا أخبار غير صحيحة، مشدداً على أن مجلس إدارة الزمالك برئاسته باقي حتي الاعلان عن نتيجه الانتخابات وفقا للقانون واللائحة.

رسمياً انتخابات الزمالك تقام باللائحة الاسترشادية ورفض مقترح مرتضى منصور

أرسلت وزارة الشباب والرياضة، خطاب رسمي إلى مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور.

وذلك لإخطار مجلس الإدارة بالنادي بضرورة فتح باب الترشح على الانتخابات خلال الساعات القادمة، في ظل انتهاء المهلة المحددة للمجلس للدعوة للانتخابات اليوم.

وتضمن خطاب وزارة الشباب والرياضة ضرورة الدعوة للانتخابات على أن تقام بناء على اللائحة الاسترشادية، وليس لائحة الزمالك وفقًا لتوصية هيئة الفتوى والتشريع.

وكان أعلن مرتضى منصور منذ أيام قليلة بأن انتخابات الزمالك القادمة ستقام وفقاً للائحة النادي واللائحة الاسترشادية معاً، وهذا ما رفضته وزارة الشباب والرياضة.

مرتضى منصور: استغناء الزمالك عن حسين فيصل باطل وسنطالب بعودته

تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن رحيل حسين فيصل من نادي الزمالك بداية الموسم بشكل مجاني، عقب تألق اللاعب مع منتخب مصر أمام السودان.

وقال رئيس نادي الزمالك في تصريحات صحفية بأن الاستغناء عن حسين فيصل هو إهدار للمال العام، ويجب على الرأي العام الزملكاوي أن يأخذ حقه من اللجنة التي أستغنت عن اللاعب.

وأشار أن الزمالك سيطالب بعودة اللاعب مرة أخرى وسيلجأ إلى الرقابة الإدارية لمعرفة من المستبب في ذلك، بجانب المطالبه بعودة اللاعب لأن كل قرارات اللجنة السابقة باطلة.

وتألق اللاعب بشكل كبير في لقاء مصر أمام السودان وأستطاع أن يسجل هدف وصنع أخر بجانب صناعته العديد من الفرص لزملاءه.