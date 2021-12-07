أحد أبطال قادرون باختلاف لـ مساء dmc: كلنا واحد واللى يتنمر علينا يتعاقب

جدة - نرمين السيد - قال على هانى أحد المشاركين فى احتفالية قادرون باختلاف، إنه تأثر بسبب السؤال الذى سأله للرئيس عبدالفتاح السيسى عن أصعب لحظة عاشها، مضيفًا: "معرفش إن السؤال هيضايق الرئيس".





وأضاف خلال لقائه ببرنامج "مساء dmc"، عبر فضائية "dmc" مساء اليوم الإثنين، أنه شعر بالفرحة والسعادة بعد طلبه رؤية محمد صلاح، وتأكيد الرئيس على أنه سيحقق طلبه. وقدم الشكر لوالدته التى ساندته حتى يقابل الرئيس 3 مرات والحصول على 49 ميدالية، داعيًا إلى مواجهة التنمر قائلا: "كلنا واحد واللى يتنمر علينا يتعاقب عقوبة كبيرة".

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