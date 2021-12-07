إيمان الحصرى لـ صاحبة السعادة: ماكنتش بقدر اتحرك لوحدى

جدة - نرمين السيد - وأضافت إيمان الحصرى، خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، عبر فضائية "dmc": "بقعد مع نفسى كتير وبفكر فى النعم، إحنا بجد واخدين كل حاجة، زمان لما كنت بسمع الكلام ده كنت بحسه كلام إنشائى بس لا، ده بجد".
وتابعت: "أنا كنت بقدر أمشى لوحدى وأعمل كل حاجة لنفسى مش إنى احتاج مساعدة عشان بس اتعدل فى السرير، أنا قعدت فترة كبيرة ماباكلش ولا بشرب ولا بتحرك".
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