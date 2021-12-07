إيمان الحصرى تكشف لأول مرة سبب أزمتها الصحية: كنت بين السما والأرض (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية إيمان الحصرى "حياتى كانت طبيعية واتشقلبت، كان عندى شوية مشاكل وبعمل ليها عملية، وحصل خطأ طبى فى العملية، والمشكلة كانت فى طريقة التعامل مع الكارثة والمهزلة اللى حصلت، ولو تم اتخاذ إجراء صح مع الخطأ ما كنتش هاقعد 8 شهور".





وأضافت خلال لقائها مع الفنانة إسعاد يونس، ببرنامج "صاحبة السعادة"، عبر فضائية "dmc"، أنها أجرت 7 عمليات فى 21 يوما فقط، متابعة: "كان الوضع بيسوء أكتر". وأوضحت أن الخطأ الطبى حدث أثناء إجراء عملية فى الأمعاء "القولون"، لافتة إلى أن التعامل مع الخطأ ترتب عليه أخطاء أخرى، معلقة: "كنت فى دوامة ومكنتش حاسة بحاجة وكنت ما بين السما والأرض". وأشارت إلى أنه حدث لها تسمم فى الدم بسبب الأخطاء التى حدثت فى منطقة العملية، متابعة: "الطبيب قال لإخواتى أنا خلصت كل حاجة معاها وادعولها، ودى كلمة قاسية جدا، وكنت حاسة إنى فى كابوس".

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