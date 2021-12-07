وزير الطيران المدنى يتفقد مطار الغردقة الدولى

جدة - نرمين السيد - أجرى الطيار محمد منار وزير الطيران، جولة تفقدية لمطار الغردقة لمتابعة انتظام العمل وحركة التشغيل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للركاب، فضلا عن التأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واستعدادات المطار خلال الموسم الشتوى الحالى.





رافق الوزير خلال الجولة باسم عبدالكريم مساعد وزير الطيران للشؤون الدولية والإعلام والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران ورضا متولى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة، ومراد محمد مدير المطار.

جاء ذلك على هامش افتتاح وزير الطيران المدنى، اليوم الإثنين، لفرع الأسواق الحرة الجديد لشركة مصر للطيران للسياحة والأسواق الحرة بالممشى السياحى لمدينة الغردقة.

وتضمنت الجولة زيارة الوزير لصالات السفر والوصول والأسواق الحرة بالمطار، ومنطقة سيور الحقائب وكاونترات الجوازات، كما اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية بصالات السفر والوصول، ومنظومة الكاميرات الحرارية، وكذا إجراءات التأمين بالمطار.

وخلال الجولة التقى وزير الطيران عددا من المسافرين واستمع لأرائهم حول مستوى الخدمة المقدمة لهم خلال مراحل السفر المختلفة وأثنى على التعاون المثمر والتنسيق الفعال بين جميع الجهات العاملة بالمطار، وكذا الالتزام التام بكل إجراءات السلامة الوقائية المتبعة بالمطار، كما حث جميع العاملين فى المطار على بذل مزيد من الجهد والتفانى فى العمل وتوفير كافة سبل الراحة وتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات للركاب والسائحين بما يليق بمكانة مدينة الغردقة كونها من المقاصد السياحية الهامة التى يفضلها كثير من السائحين من مختلف أنحاء العالم.