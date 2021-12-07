فرجاني ساسي يغازل جماهير الزمالك.. هل يعود للقلعة البيضاء؟

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تحدث فرجاني ساسي نجم منتخب تونس عقب فوز نسور قرطاج على الإمارات بهدف نظيف ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ووجه فرجاني ساسي رسالة لجماهير الزمالك قائلا لهم: "أوجه الشكر لجماهير الزمالك وأقول لهم وحشتوني، وإن شاء الله سأتواجد في مصر قريباً".

وتلك الحديث إشاره منه بأن سينضم لفريق داخل مصر في ظل عدم اقتناع مدرب الدحيل القطري به، فهل ستكون ذلك مغازله لجماهير الزمالك من أجل عودته مرة أخرى؟.

نتيجة مباراة تونس والإمارات

حقق منتخب تونس الفوز على نظيره الإمارات بهدف نظيف، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من دور المجموعات بكأس العرب 2021.

وظهر المنتخب التونسي بشكل أفضل خلال مجريات المباراة وهدد مرمى الإمارات كثيراً، حتى تقدم سيف الدين الجزيري لنسور قرطاج في الدقيقة 11 بعد مرواغة مميزة نعيم السليتي ليتابعها الجزيري ويسكنها الشباك.

وحاول المنتخب الإماراتي على استحياء أن يدرك التعادل ولكن محاولاتهم كانت غير ناجحة، وفي أخر دقائق الشوط أضاع الجزيري فرصة تسجيل الهدف الثاني بعدما أهدر فرصة والمرمى خالي.

وفي الشوط الثاني لم يختلف الوضع كثيراً وحافظ المنتخب التونسي على تقدمه، وكان هو المسيطر عى مجريات اللعب، حتى دخل بعض اللاعبين في الإمارات أبرزهم النجم إسماعيل مطر الذي كاد أن يسجل هدف التعادل لفريقه لولا تألق معز حسن حارس تونس.

وبتلك النتيجة يتأهل الفريقين معاً للدور القادم من المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط لكلاً منهما، بعدا خسارة المنتخب السوري من موريتانيا 2/1، الذي كان إذا حقق الفوز تأهل بجانب تونس.

تشكيل تونس

– حراسة المرمى: معز حسن.

– خط الدفاع: محمد دراجر – أمين بن حميدة – بلال العيفة – ياسين مرياح.

– خط الوسط: غيلان الشعلالي – فرجاني ساسي – حنبعل المجبري.

– خط الهجوم: يوسف المساكني – نعيم السليتي – سيف الدين الجزيري.

تشكيل الإمارات

حراسة المرمى: محمد الشامسي.

خط الدفاع: محممد برغش – العطاس – وليد عباس – الأحبابي.

خط الوسط: علي سالمين – علي صالح – طحنون الزعابي.

خط الهجوم: عبدالله رمضان – كايو كانيدو – علي مبخوت.