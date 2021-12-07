إيمان الحصري: «مرضي بسبب خطأ طبي تعاملوا معه بمهزلة»

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دوت الخليجيرصد سبب تدهور الحالة الصحية لإيمان الحصري

وتحدثت إيمان الحصري خلال البرنامج لأول مرة عن الخطأ الذي أدى إلى تدهور حالتها الصحية بهذا الشكل، مشيرة إلى أنه حدث بسبب تعامل الأطباء بمهزلة مع الخطأ الطبي الذي نتج عن أولى عمليتها، فقالت: «كنت دخلة على إن في مشكلة هعمل عملية واطلع بس طولت ل8 شهور، حياتي اتشقلب فجأة بسبب خطأ طبي».

وتابعت: «المشكلة مكنتش في العملية المشكلة كانت في الخطأ الطبي اللي حصل والطريقة اللي حصلت في التعامل مع المهزلة دي، لو كان تم اتخاذ إجراءات صح مكنش هيحصل كل ده».

إيمان الحصري: عملت 7 عمليات في 21 يوم

واستكملت إيمان الحصري موضحة تفاصيل رحلة علاجها: «عملت ٧ عمليات في 21 يوم وكل مرة الوضع بيسوء أكتر، لو كان الموضوع اتعامل بطريقة صح كان هياخد شهرين أو تلاتة بالكتير، الخطأ الطبي وارد المشكلة كانت في التعامل مع الخطأ واللي اتربت عليه مجموعة من العمليات وتدهور في الحالة بالشكل الكبير ده».

إيمان الحصري: اللي حصلي كان كابوس

وتحدث إيمان الحصري عن استهتار الدكاترة ويأسهم في التعامل مع المرض، فقالت: «حلصي تسمم في الدم بسبب المشاكل الكتير في الأمعاء، لو التصرف الطبي كان صح مكنش حصل كل ده، في طبيب خرج قال لأخواتي أنا خلصت كل حاجة ادعولها، المفروض كان يقول خلصنا كل الأخطاء فمش عارفين نصلح».

إيمان الحصري في حفل افتتاح طريق الكباش

هذا وفجأت الإعلامية إيمان الحصري، جمهورها بالظهور لأول مرة منذ مرضها أثناء افتتاح طريق الكباش، الأمر الذي قابله محبيها بترحيب عريم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري غابت عن الأضواء بشكل مفاجئ لمدة تقدر بحوالي 3 أشهر، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بمرضها عنها حتى الأن، الأمر الذي جعل اختفائها محل استفهام لدى متابعيها وزملائها في الوسط الفني وخارجه.