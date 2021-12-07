/664733/تعرف-على-مباريات-اليوم-من-كأس-العرب-قمة-مصر-والجزائر

تقام اليوم 4 مباريات من بطولة كأس العرب، في ختام الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتبدأ اللقائات في تمام الساعة الخامسة في بمنافسات المجموعة الثالثة، حيث يتقابل المغرب مع المنتخب السعودي، وفي نفس التوقيت يلعب الأردن مع المنتخب الفلسطيني، وفي تلك المجموعة لم يحسم أحد التأهل سوا المغرب الذي صعد بشكل رسمي عقب الجولة الماضية.

وفي تمام الساعة التاسعة مساءاً، تبدأ منافسات المجموعة الرابعة بلقائين لبنان أمام السودان، وقمة اليوم بين مصر والجزائر الذان ضمنوا التأهل بشكل رسمي عقب فوزهم في أول مبارتين، وذلك اللقاء يحدد بشكل كبير من يصعد على رأس المجموعة كمركز أول.

تشكيل منتخب مصر المتوقع لمواجهة الجزائر كالتالي:

محمد الشناوي في حراسة المرمي.

أكرم توفيق وأحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد فتوح في الدفاع.

وعمرو السولية وحمدي فتحي ومهند لاشين أو "أيمن أشرف" في الوسط.

مصطفى فتحي ومحمد شريف ومرون حمدي في الهجوم.

تاريخ مواجهات مصر والجزائر فى كأس العرب

يستضيف ستاد الجنوب بمدينة الوكرة القطرية قمة منتظرة بين مصر والجزائر في الجولة الأخيرة من دور مجموعات كأس العرب 2021.

خاض المنتخبي المباراة رقم 29 حيث سبق وأن التقيا سويا في 28 مباراة ، بواقع 7 لقاءات في تصفيات كأس العالم ، بجانب 5 مباريات في نهائيات كأس أمم أفريقيا ، فضلاً عن 4 مواجهات ضمن تصفيات أمم أفريقيا ، ومباراتين في تصفيات دورة الألعاب الأولمبية ، بجانب مباراة وحيدة في دورة الألعاب الأفريقية ، واخري في دورة البحر المتوسط ، فضلاً عن 8 مباريات ودية.

ويتفوق المنتخب الجزائري علي نظيرة المصري ، حيث فاز منتخب الجزائر في 11 مواجهة ، مقابل 8 انتصارات للفراعنة ، في حين حسم التعادل 9 مواجهات بينهما.

في حين يتفوق المنتخب المصري علي نظيرة الجزائري في نسبة التهديف ، حيث سجل لاعبو الفراعنة 35 هدفا ، فيما سجل منتخب الجزائر 33 هدفا.

وكانت أول مواجهة بين منتخبا مصر والجزائر في عام 1970 وبالتحديد في تصفيات أمم أفريقيا ، وحقق فيها المنتخب المصري الفوز بهدف.