/664734/إيمان-الحصري-أهلي-كانوا-بيسمعوا-من-الدكاترة-إني-مش-هكمل

تحدثت الإعلامية إيمان الحصري لأول عن دور أسرتها ومعاناتهم خلال رحلة مرضها، مشيرة إلى أنهم كانوا فاقدين الأمل في تعافيها بسبب حديث الأطباء حول وفاتها بشكل مستمر.

دوت الخليج

وقالت إيمان الحصري، خلال برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر قناة dmc، وتقدمه الفنان إسعاد يونس: «اللي كان معايا طول الوقت إخواتي وبنتي كانو قاعدين تحت رجلي ويباتوا في العربيات عشان كانو مانعين إن يبقى فيه مرافق».

وتابعت: «كنت حاسة إني شايلة همهم رغم تعبي، كانو بيسمعوا من الدكاترة انها مش هتكمل وأنا كنت جسمنيا ضعيفة فمفيش حاجة تقول إني ممكن أعيش، كانوا بيجيبوا لبنتي حد يمهدلها إني ماماتها مش هتبقى موجودة، وكنت ساعات ببقى فايقة وساعات لا».

الاستهتار الطبي السبب الرئيسي لمرض إيمان الحصري

وكشفت إيمان الحصري رحلة مرضها من البداية لإسعاد يونس موضحة أن السبب في تدهور حالتها الصحية ووصولها لهذا الحد هو سوء تعامل الأطباء مع المشاكل الناتجة عن حدوث خطأ طبي أثناء إجرائها إحدى العمليات البسيطة، مضيفة: « حياتي اتشقلب فجأة بسبب خطأ طبي».

وأضافت: «المشكلة مكنتش في العملية المشكلة كانت في الخطأ الطبي اللي حصل والطريقة اللي حصلت في التعامل مع المهزلة دي، لو كان تم اتخاذ إجراءات صح مكنش هيحصل كل ده، أنا عملت ٧ عمليات في 21 يوم وكل مرة الوضع بيسوء أكتر، لو كان الموضوع اتعامل بطريقة صح كان هياخد شهرين أو تلاتة بالكتير، الخطأ الطبي وارد المشكلة كانت في التعامل مع الخطأ واللي اتربت عليه مجموعة من العمليات وتدهور في الحالة بالشكل الكبير ده».

واستكملت إيمان الحصري معربة عن استيائها: «في طبيب خرج قال لأخواتي أنا خلصت كل حاجة ادعولها، المفروض كان يقول خلصنا كل الأخطاء فمش عارفين نصلح»

إيمان الحصري في حفل افتتاح طريق الكباش

هذا وفجأت الإعلامية إيمان الحصري، جمهورها بالظهور لأول مرة منذ مرضها أثناء افتتاح طريق الكباش، الأمر الذي قابله محبيها بترحيب عريم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري غابت عن الأضواء بشكل مفاجئ لمدة تقدر بحوالي 3 أشهر، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بمرضها عنها حتى الأن، الأمر الذي جعل اختفائها محل استفهام لدى متابعيها وزملائها في الوسط الفني وخارجه.