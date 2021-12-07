/664735/إيمان-الحصري-عن-لحظة-خروجها-من-المستشفى-حسيت-بقيمة-كل-حاجة-حوليا

أشارت الإعلامية إيمان الحصري خلال لقائها ببرنامج «صاحبة السعادة» التي تقدمها الفنانة القديرة إسعاد يونس عبر فضائية dmc، إلى أن أولى لحظات خروجها من المستشفى تمثل لها لحظات فرحة وسعادة بالغة.

دوت الخليج

وأردفت الحصري حديثها: «٥ شهور في المستشفى كانو كتير جدا وكنت عايزة اروح وأشوف الشارع، فقررت أطلع شوية عشان أحسن حالتي النفسية بإذن زي السجن كدة».

وأضافت: «اللحظة اللي طلعت فيها برة أول مرة كانت فرح وسعادة بالغة، ربنا استجاب لدعوات الناس اللي وقفت جنبي، عرفت قيمة الزحمة اللي كنت متضايقة منها، وكنت حاسة بقيمة كل حاجة حواليا».

أسرة إيمان الحصري الداعم الرئيسي لها خلال رحلة علاجها

وتحدثت الإعلامية إيمان الحصري لأول عن دور أسرتها ومعاناتهم خلال رحلة مرضها، مشيرة إلى أنهم كانوا فاقدين الأمل في تعافيها بسبب حديث الأطباء حول وفاتها بشكل مستمر.

وقالت إيمان الحصري، خلال برنامج «صاحبة السعادة» المذاع عبر قناة dmc، وتقدمه الفنان إسعاد يونس: «اللي كان معايا طول الوقت إخواتي وبنتي كانو قاعدين تحت رجلي ويباتوا في العربيات عشان كانو مانعين إن يبقى فيه مرافق».

وتابعت: «كنت حاسة إني شايلة همهم رغم تعبي، كانو بيسمعوا من الدكاترة انها مش هتكمل وأنا كنت جسمنيا ضعيفة فمفيش حاجة تقول إني ممكن أعيش، كانوا بيجيبوا لبنتي حد يمهدلها إني ماماتها مش هتبقى موجودة، وكنت ساعات ببقى فايقة وساعات لا».

إيمان الحصري في حفل افتتاح طريق الكباش

هذا وفجأت الإعلامية إيمان الحصري، جمهورها بالظهور لأول مرة منذ مرضها أثناء افتتاح طريق الكباش، الأمر الذي قابله محبيها بترحيب عريم عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكانت الإعلامية إيمان الحصري غابت عن الأضواء بشكل مفاجئ لمدة تقدر بحوالي 3 أشهر، وذلك بعدما تعرضت لوعكة صحية دون الكشف عن أي تفاصيل خاصة بمرضها عنها حتى الأن، الأمر الذي جعل اختفائها محل استفهام لدى متابعيها وزملائها في الوسط الفني وخارجه.