«كنت جثة هامدة»..إيمان الحصري تتحدث عن أصعب لحظات مرضها

/664736/كنت-جثة-هامدةإيمان-الحصري-تتحدث-عن-أصعب-لحظات-مرضها

كشفت الإعلامية إيمان الحصري، أصعب يوم مرت بيه خلال فترة مرضها، وهي الفترة التي تم نقلها من العناية المركزة بإحدى المستشفيات لعناية مركزة أخرى بمستشفى مختلفة.

دوت الخليج

وقالت إيمان الحصري خلال لقائها مع الإعلامية إسعاد يونس: «من أصعب اللحظات اللي مريت بها، طول الوقت كنت بسمع عن ناس بتتألم والمرض حاجة صعبة لكن دلوقتي حسيت بيهم وفهمت الناس دي فيها إيه وعايشة إيه».

وتابعت إيمان الحصري: «من كتر التعب كنت جثة هامدة بس الحواس شغالة والناس بتتكلم عليكي على أنك مش موجودة وكل اللي حواليا بياخدوا قرارات بالنيابة عني وقرارات تخصني، مكنتش قادرة أعمل حاجة ولا اقول كلمة، كنت يحتاج مساعدة في كل حركة بتحركها».

وأضافت: «أنك مش حرة، وأنك تفضلي موجودة في الحياة مرتبط بالأجهزة، كنت بتحرك بأجهزة كتير جدا لما طلعت من غرفة العناية كان مصدر للسعادة بالنسبة لي».

الاستهتار الطبي السبب الرئيسي لمرض إيمان الحصري

وكشفت إيمان الحصري رحلة مرضها من البداية لإسعاد يونس موضحة أن السبب في تدهور حالتها الصحية ووصولها لهذا الحد هو سوء تعامل الأطباء مع المشاكل الناتجة عن حدوث خطأ طبي أثناء إجرائها إحدى العمليات البسيطة، مضيفة: « حياتي اتشقلب فجأة بسبب خطأ طبي».

وأضافت: «المشكلة مكنتش في العملية المشكلة كانت في الخطأ الطبي اللي حصل والطريقة اللي حصلت في التعامل مع المهزلة دي، لو كان تم اتخاذ إجراءات صح مكنش هيحصل كل ده، أنا عملت ٧ عمليات في 21 يوم وكل مرة الوضع بيسوء أكتر، لو كان الموضوع اتعامل بطريقة صح كان هياخد شهرين أو تلاتة بالكتير، الخطأ الطبي وارد المشكلة كانت في التعامل مع الخطأ واللي اتربت عليه مجموعة من العمليات وتدهور في الحالة بالشكل الكبير ده».

واستكملت إيمان الحصري معربة عن استيائها: «في طبيب خرج قال لأخواتي أنا خلصت كل حاجة ادعولها، المفروض كان يقول خلصنا كل الأخطاء فمش عارفين نصلح»