إيمان الحصرى تكشف كواليس سفرها لـ العلاج بالخارج (فيديو)

جدة - نرمين السيد - قالت الإعلامية إيمان الحصرى في أول ظهور إعلامى لها بعد شفائها، إنها عقب تماثلها للشفاء والخروج من العناية المركزة إلى الغرفة العادية بالمستشفى كانت فى أقصى درجات السعادة، على الرغم أنها لم تكن تستطيع الحركة بمفردها.





جاء ذلك، خلال لقائها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة"، عبر فضائية "dmc". وأضافت: "كنت أتخيل أنا كنت بمشى لوحدى وأعمل كل حاجة لنفسى، ولكن لمجرد أن اضبط نفسى فى السرير أحتاج مساعدة، وظللت فترة طويلة لا أتناول الطعام إلا من خلال أنابيب، واحنا عندنا نِعَم كثيرة لا نعرفها، وكل جهاز فى جسم الإنسان يعمل ده معجزة". وتابعت: "وصلت لمرحلة الشهر الخامس فى المستشفى وده كتير للغاية، وبدأت أتعب نفسيا وبقيت غير قادرة على الاستمرار فى المستشفى، ونفسى أشوف الشارع وأعود لمنزلى.. وبعدها خرجت من المستشفى بإذن الله، ومعى طاقم تمريض وعدت مرة أخرى إلى منزلى، وده كان فرح كبير بالنسبالى". وقالت إيمان الحصرى: "دخلت البيت شعرت البيت حلو اوى وسريرى ملابسى لبس غير لبس المستشفى واستخدامى لأدواتى وأشم رائحة أخرى غير رائحة المستشفى وقلت الحمد لله ورجعت مرة أخرى للمستشفى وأنا أبكى، وبدأنا إجراءات السفر للخارج ولدى أصحاب فاهمين فى هذا الأمر وزميلى أحمد فايق وصلنى بالدكتور هشام عاشور والأطباء نصحونى بالسفر فالدنيا كانت صعبة جدا وأى غلطة بحياة وبعد أسبوع من المستشفى خرجت".

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