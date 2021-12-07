إعلان الفائزين بمسابقة الأزهر لحفظ القرآن الكريم وتجويده

جدة - نرمين السيد - أسفرت التصفيات النهائية لـ مسابقة حفظ القرآن الكريم وتجويده "بنين"، والتى تنظمها الإدارة العامة لرعاية الطلاب ببيت شباب الأزهر بمدينة 15 مايو، عن فوز 5 طلاب من المرحلة الثانوية و5 طلاب من المرحلة الإعدادية، و5 طلاب من المرحلة الابتدائية.





وقال الأزهر، فى بيان اليوم، إن المسابقة التى أجريت برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الإثنين، فاز فيها الطلاب الآتى أسماؤهم بالمراكز الخمسة الأولى للمرحلة الثانوية: فحصل على المركز الأول: الطالب عبد الرحمن مهدى خليل، من محافظة المنوفية، والمركز الثانى: الطالب محمد وليد سمير، من محافظة الجيزة، بينما حصل على المركز الثالث: الطالب عبد الرحمن علاء محمد، من محافظة سوهاج، فى حين حصل على المركز الرابع: الطالب إسلام سامح عبد المجيد، من محافظة الإسكندرية، وقد حصل على المركز الخامس: الطالب بلال محمد السيد محافظة، من محافظة كفر الشيخ.

وأسفرت النتائج النهائية لـ المرحلة الإعدادية عن فوز الطلاب الآتى أسماؤهم بالمراكز الخمسة الأولى: وجاء فى المركز الأول: الطالب محمد سلامة محمد عبد الزين، من محافظة البحيرة، وحصل على المركز الثانى: الطالب محمد رضا أبو الفتوح، من محافظة المنيا، بينما حصل على المركز الثالث: الطالب أدم عثمان رمضان، من محافظة الشرقية، وحصل على المركز الرابع: الطالب إلياس أحمد جمال، من محافظة الإسكندرية، وقد حصل على المركز الخامس: الطالب أحمد محمد مصطفى حجر، من محافظة الغربية.

وأسفرت نتائج التصفيات عن فوز الطلاب الآتى أسماؤهم بالمراكز الخمسة الأولى للمرحلة الابتدائية: حيث حصل على المركز الأول: الطالب عبدالرحمن أسمر إبراهيم، من محافظة البحيرة.. وحصل على المركز الثانى: الطالب منذر علاء صابر، من محافظة القاهرة.

وقد حصل على المركز الثالث: الطالب محمد عيد على خليفة، من محافظة الفيوم، بينما حصل على المركز الرابع: الطالب عمار محمد إسماعيل، من محافظة الجيزة، فى حين حصل على المركز الخامس: الطالب محمد جمال صلاح، محافظة كفر الشيخ.

يأتى ذلك، فى إطار اهتمام فضيلة الإمام الأكبر وحرصه على رعاية حفظة كتاب الله، وإعلاء روح المنافسة والتميز والتفوق لدى طلاب الأزهر الشريف، ويشارك فى المسابقة "27" منطقة أزهرية على مستوى الجمهورية تضم "162" طالبا وطالبة من المراحل المختلفة، ويتم منح الطلاب الأوائل، وهم "30" طالبا وطالبة- جوائز وشهادات تقدير، هذا وبعد الإعلان عن أسماء الطلاب الفائزين اليوم، سيتم إجراء التصفيات التمهيدية للفتيات يوم 8 ديسمبر، على أن يتم إجراء التصفيات النهائية يوم 9 ديسمبر من الأسبوع الجارى.