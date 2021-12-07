وزير التعليم يعلن موعد الانتهاء من نظام التشعيب فى الثانوية العامة

جدة - نرمين السيد - وقال الوزير، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك": "ينتهى العمل بنظام التشعيب إلى علمى علوم، وعلمى رياضة بدفعة الثانوية العامة لهذا العام 2021 - 2022، وكل الدفعات الاصغر تكتفى بالتشعيب إلى علمى، وأدبى فقط.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مساء أمس الإثنين، مواعيد امتحانات الفصل الدراسى الأول لـ الصف الرابع الابتدائى.

وكشفت "الوزارة" عن بدء الامتحانات من يوم 15 يناير المقبل، على أن تستمر حتى يوم 20 يناير من الشهر نفسه.