التعليم تعلن مواعيد امتحانات منتصف العام لـ الصف الرابع الابتدائى

جدة - نرمين السيد - وأصدر الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى لشؤون المعلمين، خطابا للمديريات التعليمية بجميع المحافظات، بمواعيد امتحانات نصف العام للصف الرابع الابتدائى، والتى تبدأ يوم 15 يناير المقبل.
وكشف حجازى عن بدء الامتحانات من يوم 15 يناير المقبل، على أن تستمر حتى يوم 20 يناير من الشهر نفسه.
فيما قررت وزارة التربية والتعليم، منح يوم الأربعاء 19 يناير إجازة من امتحانات نصف العام، بمناسبة عيد الغطاس للمسيحين.
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