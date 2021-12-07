إيمان الحصرى: مهدوا لـ ابنتى أن والدتها لن تكون موجودة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، خلال لقائها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وأضافت: "حدث لى تسمم فى الدم، بسبب الأخطاء الطبية الكثيرة التى حدثت فى المعدة، ولو كان الأسلوب والتصرف الطبى وقتها كان صح لم يكن ليحدث كل ذلك".

وتابعت: "الأطباء المعالجين لحالتى إذا كانوا وقتها اتصرفوا بشكل جيد كانت الأمور سيتم السيطرة عليها، ولكن عقبال ما اتصرفوا صح كان مر أسبوعان وهى فترة طويلة، وهناك مرحلة من المراحل الطبيب قال لأخواتى "أنا خلصت كل حاجة معاها ادعوا لها" وهى كلمة صعبة للغاية.

واستطردت الإعلامية إيمان الحصرى: "من كتر الألم فى فترة من الفترات كنت باخد بنج حتى لا أشعر بالألم لأنه كان ألما شديدا وأخرج ويكون لدىَّ أمل، ثم تتدهور الحالة، وكنت بقول لإخواتى هذا كابوس وحلم ولكن بعد فترة بدأت استسلم وأن هذا ليس كابوسا".

وأضافت: "إخواتى محمد وأحمد وابنتى سابوا عملهم وجلسوا تحت رجلى ولا يتحركون وكانوا بيباتوا فى السيارات وقت إجراء العملية، وكنت شايلة همهم لا أحد يذهب شغله أو بيته و24 ساعة أشاهدهم أشاهد الغم والهم ونحن لسنا لنا غير بعض وإحساس أننى ممكن أتركهم، لو ربنا كتبلى إن ده نهاية العمر ليس لدى مشكلة ولكن الهم أننى سأترك أخواتى وابنى".