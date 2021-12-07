وقال، خلال لقائها مع الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، فى برنامج "صاحبة السعادة"، عبر فضائية "dmc": "الحواس كانت شغالة وعيناى كانت قادرة على الرؤية، وكل من حولى كانوا يأخذون القرار بالنيابة عنى وقرارات تخصنى وأنا أسمع وافهم ولكن غير قادرة أن أشارك فى تلك القرارات" .
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وتابعت إيمان الحصرى: "الحالة على الورق طبيا أن كل شىء بايظ وأنه لا يوجد بنى آدم، وكل شىء غير موجود، واتعملى نقل دم ونقل بلازما وهى أشياء تحاول أن تجعلنى عايشة ولكن لا نعرف ما هى الفترة، كل الأسرة كانت تتبرع".
أضافت: "دخلت العناية ولم أخرج من العناية قبل 20 يوما، ولما نقلونى من الرعاية نقولنى عشان حالتى النفسية فقط، والعيشة فى غرفة كل ما أسمعه صوت الأجهزة، بالإضافة إلى ريحة الأدوية والمستشفى".
وتابعت الإعلامية إيمان الحصرى: "المستشفيات بها برودة وجو برد ومن أكثر الأشياء الصعبة فى المرض أننى لست حرة وكل جسمك تفضلى موجودة فى الحياة مرتبط بالأجهزة فأنتى والأجهزة حاجة واحدة كى تظلى تعيشى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيمان الحصرى: شكلى فى العناية المركزة كان زى الجثة الهامدة (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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