الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تحدث اليوم وتصل لـ القاهرة (صورة)

جدة - نرمين السيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود حالة من عدم الاستقرار فالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لافتا إلى وجود ظاهرة الرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة والتى تؤثر على معظم أنحاء الجمهورية.





وكشفت الأرصاد، على صفحتها الرسمية على "فيسبوك" أن هذه الرياح المثيرة للرمال ستغطى مناطق "القاهرة الكبرى - الوجه البحرى - السواحل الشمالية - مدن القناه – سيناء - شمال الصعيد"، مشيرة إلى أنها تصل لحد العاصفة على المناطق المكشوفة مما يؤدى الى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية . وأشارت إلى أن هذه الرياح تعمل على اضطراب حركة الملاحة البحرية على غرب البحر المتوسط حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الموج من 4 إلى 5 أمتار، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد مساءً.

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