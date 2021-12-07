رسالة طمأنة من «القومى للبحوث» بشأن متحور أوميكرون

وقال، خلال تصريحات تليفزيونية، إن العالم يحتاج فقط إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية وأخذ اللقاحات للوقاية من كورونا ومتحوراته، لافتا إلى أن أعراض "أوميكرون" حتى الآن، مشابهة بصورة كبيرة للمتحور دلتا، ولذا لا يوجد أى داعٍ للقلق والفزع فى كافة أنحاء العالم.
وعلى صعيد آخر، أكد الدكتور أحمد البرشاوى، أستاذ أمراض الرئة والمناعة بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، أن متحور أوميكرون لـ فيروس كورونا، منتشر فى بعض الدول الغربية مثل كندا وبلجيكا، مضيفا أنه يوجد حالة أو حالتين بالمتحور الجديد أوميكرون فى ولاية كاليفورنيا الأمريكية.
وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامى عمرو خليل عبر برنامجه "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى" الفضائية: "متحور أوميكرون سينتشر بطريقة أسرع من سلالة "دلتا"، وجميع المؤشرات تؤدى إلى ذلك"، متابعا: "متحور أوميكرون ظهر فى الدول التى بها كميات التطعيم قليلة".
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