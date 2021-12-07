طقس الثلاثاء.. رياح مثيرة للرمال وانخفاض للحرارة.. القاهرة 20

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، يكون معتدلا على جنوب سيناء، ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.





ويسود ليلا، طقس بارد على جميع الأنحاء، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تصل إلى حد العاصفة على المناطق المكشوفة على فترات متقطعة. الطقس اليوم وعن حالة البحر المتوسط فتكون مضطربة غربا، وارتفاع الموج فيه من 3,5 متر إلى 4 أمتار، والرياح السطحية جنوبية غربية.. أما حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى 1.75، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 20 13 الاسكندرية 21 13 وادى النطرون 21 13 طنطا 20 13 شبين الكوم 21 14 دمنهور 20 13 بلطيم 22 14 مطروح 20 12 السلوم 21 10 سيوة 20 08 بورسعيد 22 15 دمياط 22 14 الزقازيق 21 14 المنصورة 21 14 الاسماعيلية 21 12 السويس 22 14 العريش 23 12 رفح 22 13 رأس سدر 23 13 نخل 22 04 نويبع 23 15 طابا 20 13 كاترين 18 05 الطور 24 15 شرم الشيخ 27 18 الغردقة 27 16 مرسى علم 26 15 الفيوم 21 11 بنى سويف 22 12 المنيا 23 09 أسيوط 23 10 سوهاج 24 11 قنا 24 10 الأقصر 27 10 أسوان 28 11 ادفو 28 12 أبوسمبل 28 12 الوادى الجديد 26 10 شلاتين 28 13 حلايب 27 12

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