الأرصاد تقدم 3 نصائح مهمة للتعامل مع طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من طقس اليوم الثلاثاء، كاشفة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" عن وجود رياح جنوبية غربية مثيرة للرمال والأتربة تجتاح البلاد من شمال الصعيد وحتى شمال البلاد.





ولفتت إلى أن طقس اليوم سيكون لطيفا على السواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى حتى شمال الصعيد، يكون مائلا للحرارة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد نهارا، باردا ليلا على جميع الأنحاء. وقدمت الأرصاد 3 نصائح للتعامل مع هذه الظاهرة تتمثل فى: يجب غلق النوافذ جيدا. يفضّل لمرضى الصدر والحساسية والجيوب الأنفية عدم الخروج فى مثل هذه الأجواء. القيادة بحذر على الطرق وخصوصا الطرق السريعة لـ انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

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