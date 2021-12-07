أهم الأخبار المتوقعة اليوم الثلاثاء 7 ديسمبر 2021

جدة - نرمين السيد - القاهرة

يعقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعًا لمناقشة القضايا المطروحة على الساحة الإعلامية، فى ضوء رصد أجهزة المجلس التناول الإعلامى للقضايا المرتبطة بالأطفال، ومعالجة وسائل الإعلام لها، فى ضوء أكواد السلوك الإعلامى للتعامل مع الأطفال، التى ناقشها المجلس وفقًا للدستور والقوانين المصرية وبالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف".

الإسماعيلية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة قناة السويس احتفالية كبرى تحت عنوان "يوم ذوى الهمم"، وذلك فى إطار دور الدولة فى دعم الأشخاص ذوى الهمم وتدريبهم وإعدادهم لسوق العمل، بإدماجهم فى الحياة العامة كشريك متساوٍ ومتكافئ له كافة الحقوق فى التدريب والتشغيل.

القاهرة

تعقد الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور سالم بن محمد المالك مدير عام منظمة العالم الإسلامى للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو" مؤتمرًا صحفيًا على المسرح الصغير بدار الأوبرا، للإعلان عن تفاصيل إطلاق فعاليات اختيار القاهرة عاصمة للثقافة لدول العالم الإسلامى لعام 2022.

القاهرة

يستضيف المجلس الأعلى للثقافة معرضًا للفن التشكيلى المعاصر بعنوان "لا للعنف ضد المرأة"، وذلك فى إطار حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى حددتها الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال الفترة من 25 نوفمبر حتى 10 ديسمبر.

القاهرة

تنظم قاعة سينما الحضارة بدار الأوبرا المصرية ندوة بعنوان "قضايا الأدب العامى.. ودوره"، يحضرها العديد من الأدباء والشعراء والنقاد ولفيف من المهتمين بقضايا شعر وأدب العامية المصرية.

القاهرة

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية معرضا للفن التشكيلى تحت عنوان "منحوتات رومانسية" للفنان إبراهيم أحمد أحمد السيد، وذلك فى الساعة السادسة مساءً، بقاعة صلاح طاهر للفنون.

القاهرة

يُحيى أوركسترا أوبرا القاهرة، فى الساعة الثامنة مساءً، على المسرح الكبير بدار الأوبرا، أمسية فنية بقيادة المايسترو ناير ناجى، ومن المقرر أن تشهد الأمسية عزف عدد من مؤلفات الموسيقار الكبير راجح داوود.

الإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية حفلا فنيا لفرقة "أنفيشانا" للرقص المسرحى، بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة، على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

الإسكندرية

تُنظم مكتبة الإسكندرية حفلًا فنيًا مجانيًا لفرقة "موَّالى" للفنانة سارة الراوى، وذلك بمقر بيت السنارى الأثرى بحى السيدة زينب بالقاهرة.

الدوحة

يواجه المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم نظيره الجزائرى، وذلك ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس العرب المقامة حاليًا فى قطر.

القاهرة

يجتمع محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى وياسين منصور رئيس شركة الأهلى لكرة القدم مع بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم، فى الساعة الثالثة عصرًا، بمقر النادى بالجزيرة، وذلك لبدء مرحلة التعارف والتعاون مع الجهاز الفنى للفريق الأول، وبحث الترتيبات الخاصة بالمرحلة القادمة، واحتياجات الفريق التى تساعده على خوض التحديات المنتظرة سواء على المستويين المحلى أو القارى.

واشنطن

يقوم الرئيس الأمريكى جو بايدن بإجراء اتصال بالفيديو مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، لمناقشة الوضع فى أوكرانيا ومجموعة واسعة من الموضوعات الأخرى.

تونس

يبدأ الرئيس الفلسطينى محمود عباس زيارة رسمية إلى تونس، تلبية لدعوة من الرئيس قيس سعيد.

بيروت

تلتقى بعثة من صندوق النقد الدولى رئيس مجلس الوزراء اللبنانى نجيب ميقاتى فى السراى الحكومى ببيروت، فى مستهل زيارة تستمر عدة أيام، تجرى البعثة خلالها سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين ومع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بالتفاوض مع الصندوق.

نيروبى

تعقد حكومة اليابان ممثلة فى وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة، وهيئة التجارة الخارجية اليابانية "چيترو"، بالتعاون مع الحكومة الكينية، منتدى التعاون الاقتصادى اليابانى-الإفريقى الثانى، فى العاصمة الكينية نيروبى، عبر خاصية "الفيديو كونفرانس".