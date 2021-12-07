حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الاربعاء 8/12/2021

حظك اليوم برج الحمل الاربعاء 8/12/2021

مهنيا :برج الحمل يوم يحذرك من الانفعال او الخصومات مع الشركاء او رؤساء في العمل حاول الابتعاد عن التدخل في اي مواضيع لا تخدم مصالحك هذا اليوم .

عاطفيا: الامور مع الشريك بحاجة الى مناقشه في مواضيع ترتبط في المستقبل بينكم وحاول تكون صريح

صحيا: لا تهمل صحتك وتكتر من السهر حاول اهتم في النوم بوقت مبكر

حظك اليوم برج الثور الاربعاء 8/12/2021

مهنيا: برج الثور تتخذ قرارت مادية هذا اليوم او تحصل على مساعدة من مقربين او اصدقاء لكن احذر المصاريف الغير لازمة وحاول توظف اموالك بطريقة صحيحة

عاطفيا :بداية علاقة جديدة او عودة لعلاقة من الماضي عن طريق الصدفة حاول تكون اكثر دبلوماسي

صحيا:حاول الابتعاد عن الامور التى تسبب لك الضغوط واعطي لنفسك فرصة من الراحة

حظك اليوم برج الجوزاء الاربعاء 8/12/2021

مهنيا:برج الجوزاء اوراق في العمل او مشروع تحصل عليها اليوم من خلال الحظوظ الكبيرة حاول تكون اكثر نشاط خصوصا فترة قبل الضهر حتى تستغل الفرص بشكل جيد

عاطفيا:انسجام كبير وتطلع الى مستقبل جيد مع الشريك لكن احذر الوعود الغامضة

صحيا: حاول تمضيت اوقات فراغك في الرياضة لانها تبعدك عن الضغوط النفسية

حظك اليوم برج السرطان الاربعاء 8/12/2021

مهنيا: برج السرطان حاول تكون صبور خلال هذا اليوم خصوصا بتأخير بعض المواضيع الذي تنتظره واعلم انك امام انفراج كبير خصوصا فترة المساء

عاطفيا: التواصل مع الشريك يعيد لك الحيوية والتركيز في امورك المهنية حاول ان لا تبتعد عن الحبيب

صحيا:انتبه الى المأكولات التى لا تتناسب مع صحتك وحاول الاعتماد على الخضروات في وجباتك

حظك اليوم برج الأسد الاربعاء 8/12/2021

مهنيا : برج الاسد تغيرات كبيرة يحملها لك هذا اليوم والفلك يتحدث عن سفر او التحضير لأنتقال لمكان جديد حاول مراجعة اوراقك جيد قبل الدخول في اي مواضيع جديدة

عاطفيا:لا تتصرف في انانية مع الشريك وحاول الوقوف الى جانبه خصوصا في هذه الفترة العصيبة

صحيا:لا تتكاسل وحاول مراجعة طبيبك في حال شعورك في اي الم خصوصا فترات الليل

حظك اليوم برج العذراء الاربعاء 8/12/2021

مهنيا : برج العذراء تحقق نجاح كبير خصوصا انك شخص يعرف جيدا كيف ينظم طاقته حاول الاستيقاظ باكرا لأنهاء بعض الاعمال انت على ابواب نجاح كبير

عاطفيا:تعيش انسجام او مصالحة جيدة مع الشريك خصوصا انك على ابواب ارتباط او زواج خلال الايام المقبلة

صحيا:اعطي لنفسك راحة من ضغوط العمل في ممارسة اي هواية تعشقها

حظك اليوم برج الميزان الاربعاء 8/12/2021

مهنيا: برج الميزان لا تنتظر وعود من اشخاص غامضين انت قادر على صنع المستحيل خصوصا اليوم بعد اتصالات ومحاولات مساعدة من اصدقاء في الماضي

عاطفيا:لا تفكر في الدخول في اي علاقة جديدة قبل ان تحسم قرارك بعلاقتك القديمة وخذ وقت بالتفكير قبل الدخول في اي علاقة جديدة

صحيا:حاول الاهتمام بصحتك في شكل اكبر من ناحية النوم والاكل وحتى الراحة وابتعد عن السترس

حظك اليوم برج العقرب الاربعاء 8/12/2021

مهنيا: برج العقرب تناقش مشاريع جديدة او ظيفة انت تبحث خلال هذه الفترة عن اعمال اضافية لكن احذر الدخول في مجال عمل لا تفهم به كل الامور جيدا راجع حساباتك قبل ان تقدم على اي مشروع جديد

عاطفيا:ابعد مشاكلك المهنية والعائلية عن حياتك العاطفية ولا تدخل الشريك في مواجهة مع المقربين منك

صحيا:انت في صحة جيدة ولكنك تعاني من الكسل في ممارسة الرياضة انصحك الى تمضيت وقت كبير في الرياضة التى تحبها

حظك اليوم برج القوس الاربعاء 8/12/2021

مهنيا :برج القوس عم تتخلص من مشاكل تتعلق في اوراق او وظيفة وعم تحصل على اجابة تفرح قلبك لكن عليك ان تنجز اعمالك بصمت ولا تخبر من حولك حتى تنتهي من الامور بشكل جيد

عاطفيا:لا تتسرع في قرار الانفصال او انهاء علاقتك الحالية قبل التفكير جيدا وخذ قسط من الراحة قدر الامكان

صحيا:ضغوط العمل تسبب لك ارهاق حاول ان تكون اكثر هدوء خلال هذه الفترة

حظك اليوم برج الجدي الاربعاء 8/12/2021

مهنيا:برج الجدي الفلك يدعم خطواتك وخصوصا من الناحية المالية هذا اليوم لا تعطي اهمية لبعض الحاقدين على نجاحك هذا اليوم وحاول ان تثابر في عملك بكل نشاط

عاطفيا: لا تجعل العمل يبعدك عن الشريك لدرجة كبيرة وحاول ان تعطي بعض الاهتمام لعلاقتك

صحيا:حافظ على رشاقتك من خلال الاعتماد على الرياضة

حظك اليوم برج الدلو الاربعاء 8/12/2021

مهنيا :برج الدلو عم تتراجع معنوياتك خلال هذه الفترة خصوصا بعد تاجيل مواضيع مهنية لكن الصبر مطلوب والانفراج رح يكون قريب

عاطفيا: لا تدخل في علاقة صداقة جديدة وغامضة وتحاول تثير غيرة الشريك وحاول لا تجرح الشريك بكلام قاسي

صحيا:اعتمد الحمية الصحية الجيدة ولكن بمراجعىة الطبيب ولا تتأخر في اوقات السهر

حظك اليوم برج الحوت الاربعاء 8/12/2021

مهنيا برج الحوت تتواصل خلال هذا اليوم مع جهات رسمية او مؤسسات حكومية حاول ان تتفقد اوراقك بشكل جيد انت امام فرصة ذهبية لا تضيعها

عاطفيا:الشريك بحاجة الى توضيع بعض الامور منك بخصوص علاقتكم في المستقبل حاول تكون صبور واستمع جيدا حتى ما تخسر علاقتك

صحيا: ابتعد عن الافكار السلبية وحاول الاهتمام بصحتك بشكل اكثر