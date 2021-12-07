/664737/مواعيد-مباريات-اليوم-الثلاثاء-والقنوات-الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء مباريات هامة ومن أبرزها، ميلان وليفربول في دوري أبطال أوروبا، و كأس العرب 2021، عندما يلتقي منتخب مصر مع الجزائر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل: مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج الساعة 7:45 مساء - على قناة beIN sports HD 2 لايبزيج ضج مانشستر سيتي الساعة 7:45 مساء بوروسيا دورتموند ضد بشتكاش الساعة 10 مساء أياكس أمستردام ضد سبورتينج لشبونة الساعة 10 مساء بورتو ضد أتلتيكو مدريد الساعة 10 مساء ميلان ضد ليفربول الساعة 10 مساء على قناة beIN SPORTS HD 1 Premium ريال مدريد ضد انتر ميلان الساعة 10 مساء - على قناة beIN Sports HD 2 Premium شاختار دونيتسك ضد شيريف تيراسبول الساعة 10 مساء مواعيد مباريات كأس العرب 2021 الجزائر ضد مصر الساعة 9 مساء على قناتي beIN Sports Connect- Alkass One HD المغرب ضد السعودية الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports Connect الأردن ضد فلسطين الساعة 5 مساء على قناة beIN Sports Connect لبنان ضد السودان الساعة 9 مساء

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